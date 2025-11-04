El XX Festival de Cortos de La Orotava proyecta 14 obras a competición

El XX La Tijera Festival Cortos Orotava elige a sus ganadores con la exhibición, el viernes y el sábado, de su sección oficial. Un total de 14 cortometrajes optan al palmarés del certamen, que recibió algo más de 600 obras.
La primera jornada, la del viernes, comenzará a las 20.30 horas en Cines Yelmo La Villa, mientras que el sábado, en idéntico horario y espacio, será la gala de clausura, con el anuncio, además, de los cortos premiados. El humorista Darío López será el encargado de presentar ambas veladas. Las entradas se pueden adquirir en la web www.festivalcortosorotava.com.
Los cortos son Juanita (Karen Joaquín, Uliane Tatit; Al fresco (Ignacio Rodo); Pobre marciano (Álex Rey); Familia (Frank Lucas Sánchez); Corre, Adela (Alba Pino), Puedes tú solito (Silvia Pradas) y Pipiolos (Daniel Sánchez Arévalo), que se mostrarán el viernes; Depredador (Javier Fesser); Tito (Javier Celay); Kokuhaku (Adrià Guxens); Discordia (Álvaro Amate); Ghosting (Yago Casariego); Huir (Kike Maíllo, Alejandro Pereira) y Mosquito (David R. Losada), que podrán verse el sábado.
Pero antes, el jueves (20.30), se exhibirá la sección canaria, integrada por La paciente desconocida de Freud (Antonia San Juan); Las churreras (Tomasi Doblecero); Giros (Willy Suárez); La lluvia que se fue (Estela Lola Cedrún Lastra, Álvaro Carrero Puig); ¿Falta mucho? (Sara Madoz); La habitación (Nacho Peña Ahedo); Toma Tierra (Yon Bengoechea Peña); Rabuda (Alexandra M. Añón); Dale Like (David Brito); Desahogo (Hugo Cardozo); Como antes (Alberto Gross Molo) y Cortes tontos (Lionel Marrero).
El certamen otorgará un primer premio, un segundo y un tercero (de 2.000, 1.000 y 500 euros), además del galardón para el mejor corto canario (500 euros). También tendrá cabida la Sección Off, con cortos no exhibidos en la oficial.