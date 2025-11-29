EN VIVO | CD Tenerife-CD Arenteiro (1-0)

El CD Tenerife recibe al CD Arenteiro (17.30) , colista del grupo 1 de Primera Federación, por lo que no caben relajaciones en la jornada de hoy.
Es algo que ha recordado Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, en la rueda de prensa previa como la visitan del Unionistas de Salamanca, que acabó con una inesperada derrota por 0-2. “Estos equipos, por lo que sea, no se nos han dado bien, su entrenador propone buen juego, con un buen trato de balón. Estos rivales nos han hecho daño”.
