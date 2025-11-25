La estafa de un hombre a una mujer en Canarias para alquilar un piso: “Le pidió que le comprara una moto”

La Fiscalía pide tres años de cárcel por estafa para un hombre al que acusa de haber convencido a una mujer que buscaba casa para que le comprara una moto y un móvil de alta gama como pago anticipado de una vivienda que nunca llegó a cederle en Las Palmas de Gran Canaria.
En una vista oral fijada para este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas, el procesado deberá responder por llevar a la denunciante a suscribir dos créditos, uno por importe de 10.680,64 euros y otro de 1.035,95 euros, “sin que en ningún momento tuviera intención de facilitarle la vivienda” prometida.
Así se señala en el escrito de acusación en su contra del Ministerio Fiscal, que detalla que los hechos se iniciaron en febrero de 2022, cuando el imputado propuso a la inquilina -que nunca llegó a serlo realmente- que suscribiera un primer crédito para él comprarse una motocicleta.
Ese préstamo tendría una duración de cinco años, el periodo que equivaldría a la temporada de alquiler según le prometió, y que finalmente contrató la denunciante, comprometiéndose a pagar en una primera mensualidad de 201,06 euros y 59 mensualidades más, a razón de 177,62 euros cada una, relata el texto.
Y añade que luego la convenció para financiarle también un teléfono móvil, firmando un segundo crédito por importe de 1.035,95 euros, a pagar en 24 plazos de 43,16 euros.
El falso casero, que tiene antecedentes penales, jamás llegó a cederle la vivienda, con un resultado que el Ministerio Público califica de estafa continuada,.
La Fiscalía demanda que se imponga al acusado una pena de tres años de prisión, así como que, además, tenga que indemnizar a la perjudicada con una cantidad de 11.716,59 euros, más los intereses legales.