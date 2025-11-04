La lista Forbes 2025 lo hace oficial: esta es la mujer más rica de Canarias

La nueva edición de la lista Forbes Women 2025, que recoge a las cien mujeres con mayor patrimonio en España, incluye a la canaria Valentina Aristondo Mejía, presidenta del grupo hotelero Tourin Europeo S.A., matriz de la cadena Gloria Thalasso & Hotels.
Con una fortuna estimada en 213 millones de euros, la empresaria ocupa el puesto 59 del ranking nacional y se convierte así en la mujer más rica del Archipiélago según la prestigiosa publicación económica.
Aristondo forma parte de la segunda generación al frente de esta compañía familiar fundada en los años ochenta y con sede en el sur de Gran Canaria.
Su grupo gestiona algunos de los hoteles más reconocibles del sector turístico insular, como el Gloria Palace San Agustín, Gloria Palace Amadores o el Gloria Palace Royal, todos ellos especializados en bienestar, talasoterapia y alojamiento de alta capacidad.
Eustasio López, el hombre más rico de Canarias según Forbes 2025
La nueva edición de la lista Forbes sobre las mayores fortunas de España vuelve a situar al empresario grancanario Eustasio López González al frente del patrimonio privado en las Islas.
Con 1.300 millones de euros, el presidente del Grupo Lopesan asciende al puesto 37 del ranking nacional y consolida su posición como el canario más rico, después de aumentar su fortuna en 100 millones respecto al año anterior.
El ránking de las grandes fortunas vinculadas a Canarias no se entiende sin el nombre de Wolfgang Kiessling, fundador y presidente de Loro Parque, Siam Park y el acuario Poema del Mar, tres de los enclaves turísticos más visitados del Archipiélago.
El empresario de origen alemán, afincado en Tenerife desde los años 70, figura en el puesto 98 de la lista Forbes 2025, con un patrimonio estimado en torno a 450 millones de euros.