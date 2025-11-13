Ni gofio ni plátanos: una nueva normativa pone en riesgo al verdadero “rey” de las exportaciones canarias y a los miles de empleos que dependen de él

Hablar de Canarias es evocar una identidad rica y diversa, hecha de costumbres, sabores y elementos que forman parte del día a día de sus afortunados habitantes. Esa esencia se expresa también en algunos de sus productos más emblemáticos: el gofio, alimento que acompaña a las Islas desde tiempos prehispánicos y el plátano de Canarias, convertido en icono económico y cultural reconocido no sólo en España sino en todo el mundo.
Pero lo que muy pocos saben es que ninguno de esos emblemáticos productos es hoy el líder de las exportaciones del Archipiélago.
Para sorpresa de muchos, ese puesto lo ocupa el tabaco elaborado en Canarias, una industria que genera centenares de millones de euros y sostiene miles de empleos directos e indirectos. Con más de 258 millones de euros en ventas exteriores, según datos oficiales, se ha consolidado como uno de los motores industriales más sólidos -y silenciosos- de las Islas.
UN SECTOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA REAL DE CANARIAS
El peso del tabaco en la economía canaria es determinante: mantiene un tejido industrial escaso, impulsa actividad en puertos, logística y distribución, y contribuye de forma decisiva a la diversificación económica de un territorio tradicionalmente dependiente del turismo.
POR QUÉ UNA NUEVA NORMATIVA AMENAZA ESE EQUILIBRIO
Entre los días 17 y 22 de noviembre de 2025, se celebrará en Ginebra la COP11, la 11ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). En este foro, 180 países debatirán y votarán nuevas políticas globales sobre productos de tabaco y nicotina.
Entre las nuevas propuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la COP11 —ya respaldadas por la Unión Europea— se incluyen medidas como:
- prohibición de sabores y aditivos,
- reducción drástica de nicotina en combustibles,
- restricciones a la venta,
- eliminación progresiva de productos,
- y la denominada “generación libre de tabaco”.
El sector advierte que estas restricciones, aplicadas sin evaluación de impacto, podrían tener un efecto severo en la actividad económica del Archipiélago. Asimismo, solicita que cualquier decisión regulatoria tenga en cuenta sus efectos económicos, sociales y laborales, y que se realice una evaluación de impacto específica para territorios con particularidades como Canarias, donde la actividad industrial es limitada y depende en gran medida de sectores muy concretos.
UN TEMOR COMPARTIDO EN CANARIAS
La directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), Yaiza Castilla, ya expresó públicamente su preocupación por este escenario en recientes declaraciones a Europa Press: “Estamos preocupados… Nos puede impactar mucho. El tabaco es la primera exportación de Canarias, con unas ventas de 258 millones de euros en 2024”.
LA SOMBRA DEL COMERCIO ILÍCITO
Los expertos recuerdan que en otros países, como Francia, las restricciones extremas han provocado que el tabaco ilegal alcance casi el 40% del consumo. Un escenario parecido en Canarias tendría graves consecuencias tanto económicas como sanitarias.