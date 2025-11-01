Granadilla decide aplazarla ejecución del velatorio definitivo en San Isidro

El Pleno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona rechazó ayer la moción presentada por el grupo socialista para priorizar la ejecución del proyecto definitivo de una sala velatorio en San Isidro, ubicada en la zona de La Jurada, e incluir su financiación en los presupuestos de 2026. La moción también proponía descartar el uso de los locales del Espacio Cívico de San Isidro como solución provisional. La propuesta fue respaldada por el grupo proponente y la concejala no adscrita, pero votada en contra por CC, Vox y el PP.
La portavoz socialista, Jennifer Miranda, recordó que en 2023, durante el anterior mandato compartido con el Partido Popular, se descartó la propuesta de Coalición Canaria -que planteaba reconvertir los bajos del SIEC- y se encargó un nuevo proyecto.
El concejal del Partido Popular, Marcos Antonio Rodríguez, confirmó que el proyecto definitivo se ejecutará, pero defendió la necesidad de ofrecer una solución inmediata. “La nueva sala velatorio se ejecutará. Pero también hay que ofrecer algo ya”, aseguró.