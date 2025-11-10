Ya es oficial: este es el orden de participación de los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz celebró esta tarde el sorteo que ha determinado el orden de participación de los grupos inscritos el Carnaval en sus respectivos concursos de la edición de 2026, que estará dedicada a los Ritmos Latinos. La cita tuvo lugar en el salón de actos del Espacio Cajasiete y contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero.
Al sorteo acudió un numeroso público vinculado a la fiesta, así como representantes de todas las formaciones carnavaleras.
De esta forma, más de un centenar de agrupaciones conocen desde hoy el orden con el que actuarán en los distintos concursos y certámenes incluidos en el Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife.
El sorteo, que incluía las modalidades de murgas infantiles y adultas, grupos coreográficos infantiles, agrupaciones de mayores, rondallas, agrupaciones musicales y comparsas quedó determinado de la siguiente manera:
CONCURSO DE MURGAS INFANTILES
Primera fase. (23 de enero)
- 1º.- Raviscuditos
- 2º.- Frikywikys
- 3º.- Bambas
- 4º.- Distraídos
- 5º.- Mamelones
- 6º.- Chinchositos
- 7º.- Carricitos
- 8º.- Redoblones
- 9º.- Disimulados
Segunda fase. (24 de enero)
- 10º.- El Cabito
- 11º.- Lenguas Largas
- 12º.- Guachipanduzy
- 13º.- Ferrusquentitos
- 14º.- Castorcitos
- 15º.- Pita Pitos
- 16º.- Triqui Traquitos
- 17º.- Sofocados
FESTIVAL COREOGRÁFICO (25 de enero)
- 1º.- Ballet Dance
- 2º.- V Dance
- 3º.- Onys
- 4º.- Beanky
- 5º.- Crew of Dreams
- 6º.- Ibaute
- 7º.- LS Tribu
- 8º.- Odali
- 9º.- CD Andreína Acosta
- 10º.- La Vica
- 11º.- Loli Pérez
- 12º.- Moana
- 13º.- Crazy Dancer
- 14º.- Wild Dance
- 15.- Wonder
- 16.- Star Dance
- 17.- Yu-Funk
- 18º.- LKS Dance
- 19 º.-Patronato de Arona
FESTIVAL DE LOS MAYORES (4 de febrero)
- 1º.- Pico Cho Canino
- 2º.- Antón Guanche Candelaria
- 3º.- Volcanes del Teide
- 4º.- Tercera edad Tegueste
- 5º.- Las incansables de Icod
- 6º.- Mayores del 2000
- 7º.- Con nuestra gente Chincanayros
- 8º.-Fraisa
- 9º.-Monte Nevado
CERTAMEN DE RONDALLAS (8 de febrero)
- 1º.- Los Aceviños
- 2º.- Rondalla Mamels
- 3º.- Peña del Lunes
- 4º.- Masa Coral Tinerfeña
- 5º.- Orfeón La Paz
- 6º.- Valkirias
- 7º.- Gran Tinerfe
- 8º.- U. A. El Cabo
LA CANCIÓN DE LA RISA (6 de febrero)
- 1º.- Los Cornucas Atómicos
- 2º.- No tengo el Chichi pa’ Farolillos
- 3º.- Los Esc@ndinabos
- 4º.- Las Gediondas
- 5º.- Los Dibujos Animados se van de Fogalera
- 6º.- Los Legías
- 7º.- Los Quijotes de la Mancha
- 8º.-Los Chicos de Guaza
CONCURSO DE AGRUPACIONES MUSICALES (1 de febrero)
- 1º.- Los Yuppies
- 2º.- Salsabor
- 3º.- Teiderife
- 4º.- Cantares Luz de Luna
- 5º.- Nobleza Canaria
- 6º.- Chaxiraxi
- 7º.- Sabor Isleño
- 8º.- Caña Dulce
CONCURSO DE COMPARSAS (7 de febrero)
- 1º.- Bahía Bahitiare
- 2º.- Los Valleiros
- 3º.- Río Orinoco
- 4º.- Joroperos
- 5º.- Rumberos
- 6º.- Danzarines Canarios
- 7º.- Cariocas
- 8º.- Tropicana
- 9º.- Bella Mariana
- 10º.- Tabajaras
CONCURSO DE MURGAS ADULTAS
Primera fase. (26 de enero)
- 1º.- Chaladas
- 2º.- Bambones
- 3º.- Jocicudas
- 4º.- Desatadas
- 5º.- Malcriadas
- 6º.- Triqui Traques
Segunda fase. (27 de enero)
- 1º.- Tiralenguas
- 2º.- Tras con Tras
- 3º.- Mamelucos
- 4º.- Chinchosos
- 5º.- La Sonora
Tercera fase. (28 de enero)
- 1º.- Guachinquietas
- 2º.- Burlonas
- 3º.- Marchilongas
- 4º.- Trapaseros
- 5º.- Avispados
Cuarta fase. (29 de enero)
- 1º.- Diablos Locos
- 2º.- Redoblones
- 3º.- Irónicos
- 4º.- Zeta-Zetas
- 5º.- Diabólicas
La final del concurso de murgas adultas contará con la participación de las ocho formaciones que obtengan las puntuaciones más altas en las fases previas, y se celebrará el sábado, 31 de enero, en el Recinto Ferial.