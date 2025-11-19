Guía de Isora impulsa la ampliación urgente del cementerio municipal

El Ayuntamiento de Guía de Isora ha iniciado recientemente un proceso de licitación urgente para ejecutar la ampliación del cementerio municipal, una obra considerada prioritaria ante el inminente agotamiento de los nichos disponibles.
La intervención contempla la construcción de 365 nichos, 186 osarios y 13 tumbas musulmanas, además de una nueva zona de restos de 70,91 metros cuadrados.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 835.938 euros. La actuación se desarrollará en la fachada sureste del cementerio actual y tendrá un plazo de ejecución estimado de diez meses, a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo
La decisión de activar una tramitación urgente responde a un riesgo real: el municipio de Guía de Isora se encuentra cerca del límite de su capacidad de enterramiento.
Según la documentación oficial expuesta por el consistorio, esta situación supone una “posible imposibilidad de atender futuras inhumaciones”, motivo por el cual se justifican la urgencia y la “ejecución inmediata” de las obras por razones de interés público y social.
SERVICIO ESENCIAL
En la memoria justificativa redactada por la Oficina Técnica Municipal se subraya que la ampliación es indispensable para garantizar un servicio esencial dentro de las competencias municipales, tal como establece la legislación vigente en materia de servicios funerarios.
El proyecto incluye el módulo de enterramiento, cuartos de instalaciones y las nuevas zonas destinadas a tumbas musulmanas.
El presupuesto contempla costes directos e indirectos, además de gastos generales y beneficio industrial, y está ajustado a los valores de mercado.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de noviembre de 2025, y la apertura del sobre económico tendrá lugar el 2 de diciembre en el Ayuntamiento de Guía de Isora, en acto público.