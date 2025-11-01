Origen cacao, el helado “único” que solo puedes comer en Tenerife y que es uno de los mejores de Europa

Se llama Origen cacao y es uno de los mejores helados, si no el mejor, que puedes comer en Canarias. Ahora también en Europa, tras la celebración del Gelato Festival World Masters, en Bolonia, Italia.
Origen Cacao tiene su origen en la pastelería Boutique Relieve, con varios establecimientos en el Valle de La Orotava.
Un helado homenaje
Origen cacao es un homenaje a las dos grandes especialidades de Boutique Relieve, la pastelería y la línea ‘Bean to bar’, que se traduce literalmente‚ del haba a la tableta‛, una línea pionera en Canarias iniciada por Relieve donde el chocolate se prepara desde la pureza y con variedades sorprendentes y poco habituales.
Se ha trabajado con chocolate orgánico en diferentes texturas para alcanzar un helado de un sabor natural y equilibrado. La experiencia obtenida en el ‘Bean to bar’, elaborando chocolate desde el haba hasta la tableta, ha aportado un plus de conocimiento sobre la materia prima que ha marcado la diferencia con otros helados. Trabajar diariamente con el cacao en diferentes etapas y presentaciones, despierta la creatividad y permite reflexionar sobre cómo se elabora el chocolate, los posibles puntos de perfeccionamiento del proceso y permite también algo esencial, educar el paladar hacia el verdadero sabor del chocolate.
En esta exploración con el cacao, Alfredo Marrero, Maestro Heladero y Director Creativo de Boutique Relieve y Menester Heladería, decidió incorporar la piel del haba durante la infusión de la maduración del helado. Se rescata así una parte del cacao que habitualmente se descarta, y se convierte en un elemento que, en este helado premiado, aporta notas de tueste y un aroma intenso.
Además, escogió ‘toppings’ que completan el viaje por las diferentes texturas del cacao. Una galleta streusel con base de harina de arroz para aportar un toque de sal y crujiente. Un bizcocho de chocolate, guiño a la identidad de Relieve, que ha sido modificado para que guarde su esponjosidad pese al contacto directo con el helado, y por último, una teja de grué de cacao. ‘Origen Cacao‛ es único, inimitable, que sólo puede encontrarse en Boutique Relieve.