El hotel de Tenerife desde el que se puede observar uno de los mejores atardeceres

Desde un entorno privilegiado en la costa de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna, el Boutique Eco Hotel Costa Mágica se erige como una ventana al Atlántico donde relajarse en un espacio íntimo y tranquilo, disfrutar de sus múltiples experiencias wellness y de la conexión con el mar y el entorno desde unas vistas incomparables. Además de la coctelería y la carta internacional de temporada de su restaurante Costa Mágica Beach Club, donde los clientes, tanto alojados en el hotel como no, pueden observar uno de los atardeceres más bonitos de la Isla, acompañados por diversas sesiones musicales. Diego González Goya y Natalia Tolstokorova, su mujer, son los propietarios del restaurante y del establecimiento hotelero.
El Boutique Eco Hotel Costa Mágica se encuentra totalmente integrado en este punto de la costa lagunera y sus instalaciones están repartidas en diferentes niveles, en armonía con el entorno, apostando por un turismo “diferenciador” que se aleja del típico formato masificado y que apuesta por la sostenibilidad, la personalización, las experiencias y el turismo de bienestar, desde la más alta calidad, según explica Diego González.
El hotel cuenta con un total de 15 habitaciones, de las que tres son apartamentos, y algunas tienen su propio jacuzzi. El establecimiento tiene, además, dos piscinas, una de ellas infinity con unas vistas privilegiadas al mar.
Además, los clientes pueden disfrutar de un amplio programa de actividades wellness para fomentar el bienestar físico y mental, como yoga, reiki, masajes, sauna o piscina con hielo, entre otras. Asimismo, el hotel tiene acceso directo a la costa, por lo que también pueden realizar paseos por senderos o darse un baño en determinados charcos naturales recomendados por el propio establecimiento.
Y que mejor manera de acabar el día que contemplando los colores de uno de los atardeceres más bonitos de la Isla desde la terraza de su Costa Mágica Beach Club, disfrutando de un cóctel y de su carta internacional con productos de temporada, mientras diferentes sesiones musicales amenizan la tarde y noche, como jazz, ópera, música chill out o incluso actividades puntuales como queimadas, sesiones de handpan o catas de vino, entre otras, ya que van innovando continuamente. El establecimiento cuenta con un parte cubierta, la terraza y una acogedora sala integrada en una cueva de piedra, y está abierto a todo el público, esté alojado en el hotel o no.
Cabe destacar que el restaurante tiene una finca “con una cosecha propia de donde utilizamos las frutas y verduras, libres de fitosanitarios, en nuestra carta, que la vamos variando dependiendo de la temporada y que cuenta con platos de distintas partes del mundo con nuestro acento, incluyendo carnes a la brasa y platos vegetarianos”, explica Diego González, que cuenta con 32 años de experiencia en el sector de la hostelería.
Otros servicios
Además, al atardecer también se puede disfrutar, bajo reserva, de un picnic muy especial diseñado para parejas desde un punto íntimo del establecimiento y con unas vistas espectaculares de la puesta de sol sobre el Atlántico. Los domingos se ofrece, asimismo, un servicio de brunch, y el establecimiento celebra también encuentros de empresas y diversas celebraciones.
En este sentido, desde hace unos meses, el hotel y el restaurante organizan bodas íntimas y en un paraje único, y que han tenido un gran éxito. Además, recientemente se ha acondicionado una gran terraza en la zona de entrada del hotel donde poder instalar una carpa para celebrar bodas más grandes y eventos de todo tipo.