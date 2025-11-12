CC.OO. y UGT convocan en Canarias una huelga en el comercio el Black Friday

El Black Friday (Viernes negro) es una jornada anual de compras que se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Marca el inicio de la temporada de compras navideñas, con grandes descuentos en tiendas físicas y digitales. Como tantas otras, la moda ha sido importada a España sin adaptar su denominación.
Para esa fecha, los sindicatos CC.OO. y UGT en Canarias han convocado una huelga parcial en el sector del comercio para exigir un “convenio colectivo digno”.
De momento, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) ha confirmado que su paro se desarrollará entre las 10:30 y las 12:00 horas de “uno de los de mayor facturación del año”.
La Federación de Servicios de CC.OO. ha preparado una jornada roja (lo llaman, en inglés, Red Friday), cansada de “los escasos mini avances de las patronales” de los dos convenios provinciales.