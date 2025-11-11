Se dispara el interés por conseguir un huerto urbano en Puerto de la Cruz

Llamadas, correos, y gente que va por el Ayuntamiento a preguntar. Lo cierto es que tras conocerse el proyecto de los primeros huertos urbanos en el Puerto de la Cruz, el interés de vecinos y vecinas por conseguir una parcela se ha disparado.
Sobre todo, al comprobar que las obras han finalizado y que los dos terrenos, uno en la calle Luis Rodríguez Figueroa, en la zona de Los Cachazos, y otro en la urbanización La Quintana, ya se encuentran vallados y con agua, dos de los requisitos que se requerían para poder empezar con la actividad.
“Sé que la gente quiere inscribirse pero habrá una selección con la empresa que gestione los huertos, que es el proceso en el que estamos ahora mismo, el de contratar la gestión y para ello hemos invitado a las empresas especializadas”, explica el concejal de Ciudad Sostenible y Participación Ciudadana, David Hernández. En este sentido, apunta que dentro del ejercicio de sus funciones, la empresa adjudicataria deberá tener experiencia en la gestión y dinamización precisa de huertos urbanos, “que no solo se dedique a la agricultura”.
Entre los servicios que prestará se encuentran la creación de una lista de reserva, la redacción del reglamento de uso de la zona, y todos los preparativos para la siembra.
“El contrato saldrá este mismo año y en lo primero que se va a trabajar es en la selección de los usuarios, con lo cual, en el primer trimestre del próximo año ya se adjudicarán las parcelas”, señala Hernández, quien añade que habrá varios criterios para para ello. Un porcentaje se destinará a colectivos que lo soliciten para procesos terapéuticos o comunitarios, la cercanía, y los usuarios de servicios sociales, “ya que no solo es una actividad que puede reportar a la economía familiar sino que también tiene beneficios psicosociales, al ofrecer la posibilidad de vivir en un entorno urbano más conectado con la naturaleza”, subraya el concejal.
Un modelo de ciudad “más justo”
Con la puesta en marcha de estos huertos, 48 en total, el Ayuntamiento portuense “da un paso firme hacia un modelo de ciudad más justo, sostenible y participativo, con una apuesta clara por una alimentación saludable, el desarrollo sostenible y el reparto del territorio”, añade.
“Estos huertos serán mucho más que parcelas de cultivo, serán espacios vivos de encuentro vecinal, de educación ambiental y de resistencia frente a la emergencia climática”, sostiene.
El área de Ciudad Sostenible no descarta crear más en otros puntos del municipio pero por el momento David Hernández prefiere ver los resultados con estos dos primeros.