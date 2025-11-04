Se juega la vida en un bufadero en Canarias mientras lo graban: “Si te traga, no sales”

Un vídeo grabado en la costa de Telde, en la zona del bufadero de La Garita, se ha viralizado en las últimas horas tras mostrar a un hombre que estuvo a punto de ser arrastrado por el mar mientras se bañaba.
La grabación, publicada en TikTok por el usuario @coohlsonn, recoge el momento en el que dos personas corren por las rocas para ayudarlo a salir, mientras el oleaje sigue golpeando con fuerza la zona.
La escena ha generado una oleada de comentarios que mezclan indignación, sorpresa y resignación ante este tipo de conductas imprudentes, habituales cada verano pese a las reiteradas advertencias de emergencias y socorristas.
A quién se le ocurre meterse en un bufadero
“¿A quién se le ocurre meterse en un bufadero? Madre mía”, escribía una usuaria, mientras otro confiesa que se llevó un “sustito” en la misma zona.
Varios comentarios aluden a la peligrosidad específica de esta formación volcánica, donde la fuerza del agua entra y sale a presión: “Eso te traga hacia abajo y no sales más”, escribía un usuario que añadía que solo “Dios puso su mano” para que el hombre saliera con vida.
