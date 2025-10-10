Se juegan la vida en una piscina natural en Tenerife

Varias personas se jugaron la vida ayer, jueves, en la piscina natural de Jover, en la costa de San Cristóbal de La Laguna, al ignorar el fuerte oleaje que se estaba produciendo en la zona y que suponía un riesgo para ellas.
“Más imprudencias. Y con una bandera roja en el mismo lugar. Increíble”, indicaba la plataforma ‘Canarias, 1500 KM de Costa‘, que ha compartido la escena en su perfil en Instagram.
Ahogamientos en Canarias
Los ahogamientos se han cobrado la vida de 48 personas en Canarias entre enero y septiembre de 2025, los que implicó tres menos (-6%) que en el mismo período del año 2024, según datos elaborados por la asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 KM de Costa’.
Según la asociación, la media mensual de muertes por esta causa en Canarias se mantiene en cinco personas/mes, reduciendo la cifra del pasado año 2024 (6/mes).
En cuanto al periodo entre enero y septiembre, señalan que además de los 48 fallecidos, 11 bañistas fueron asistidos en estado crítico, 19 con heridas de carácter grave, 45 de carácter moderado, 15 leves y 15 rescatados ilesos, lo que hace un total de 154 personas protagonistas de accidentes en playas y piscinas de Canarias.