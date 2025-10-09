Rescatan a tres personas en la costa de Tenerife tras quedar a la deriva

Tres jóvenes que navegaban sobre una tabla de paddle surf han tenido que ser rescatados, sobre las 17:30 horas de esta tarde, a unas 2 millas de la costa Tenerife, concretamente en Santiago del Teide. Durante la navegación, el remo se rompió quedando inutilizado y sin posibilidad de regresar a la costa y a merced del océano.
Según ha publicado Canarias, 1.500 kilómetros de costa, el estado del mar presenta estos días un fuerte oleaje debido a las mareas vivas, con lo cual la pronunciada corriente les alejaba progresivamente de la orilla quedando a la deriva.
Los tres varones, de entre 20-25 años de edad y naturales de Canarias, que poco antes habían alquilado la SUP, fueron rescatados a casi 4 km de la costa y alejándose arrastrados por la corriente.
“Han tenido una gran suerte. Media hora más y se habrían perdido en el Atlántico “, indicaban los responsables de la seguridad acuatica de Santiago del Teide que se percataron del incidente poco antes de concluir la jornada de su servicio de vigilancia. La suerte fue mayor, pues ninguno llevaba chaleco salvavidas.
Inmediatamente activaron la moto de agua dirigiéndose al punto donde se encontraban y fueron evacuados a tierra sin que ninguno revistiera lesiones.
Felicitar al equipo de guardavidas y remarcar la importancia de la prevención en el ámbito de las actividades en medio acuático.