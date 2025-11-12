La Laguna cierra playas, piscinas y accesos al monte por la borrasca Claudia

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado este miércoles el cierre de las playas y piscinas del municipio, así como de los accesos al monte, ante la llegada de la borrasca Claudia al Archipiélago.
La medida forma parte del dispositivo preventivo activado por la corporación local ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.
La decisión se adopta tras la activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y la puesta en marcha del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), que se mantiene operativo para dar respuesta a cualquier incidencia derivada del temporal.
Además, desde las 15:00 horas de este miércoles se ha procedido a suspender las actividades extraescolares y a cerrar todas las instalaciones municipales, según informó el propio Ayuntamiento en sus canales oficiales.
La borrasca Claudia, que ya ha dejado cielos cubiertos y un notable descenso térmico en distintos puntos de Tenerife, se espera que traiga lluvias intensas, viento fuerte y mala mar durante los próximos días, especialmente en las medianías y zonas altas del norte y este de la Isla.