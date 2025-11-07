La Laguna pide la declaración de emergencia habitacional

El Pleno de La Laguna aprobó ayer “instar al Gobierno de Canarias a valorar la declaración de emergencia habitacional en el municipio, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, y en coordinación con los ayuntamientos y cabildos”. Así se recoge en la enmienda aprobada relativa a dos mociones presentadas por Unidas se puede y Drago Verdes Canarias, y que contó con el apoyo de estos dos partidos y del Gobierno local (PSOE-CC), mientras que PP y Vox votaron en contra.
En el texto aprobado también se insta al área municipal de Hacienda y Servicios Económicos “a evaluar la aplicación de las medidas previstas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, en materia de fiscalidad y declaración de zonas tensionadas, en coordinación con las áreas de Urbanismo y Bienestar Social”.
Además, recoge otras medidas como establecer mecanismos internos que permitan la priorización de expedientes vinculados a situaciones de vulnerabilidad social, asegurando un tratamiento integral; así como dotar al municipio de nuevos programas de intervención y acompañamiento a personas en esta situación, con una dotación económica suficiente.
También acuerda impulsar, junto con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, un protocolo de coordinación para la atención integral a personas sin hogar, que refuerce la red de recursos municipales y el trabajo de las entidades sociales. Y continuar el trabajo municipal para implementar un programa Housing First que permita evaluar los efectos de estas dinámicas sobre la población en situación de calle a nivel local, en coordinación también con el Cabildo y el Ejecutivo regional, entre otras acciones.
Actividad turística
Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad una moción de Drago con enmienda del Gobierno local para continuar con la elaboración de una ordenanza para la regulación de las actividades turísticas en el municipio, y que ya se está realizando desde las áreas de Hacienda y Turismo.
En el texto también se señala que en dicha ordenanza se incluya una limitación razonable del número de personas por grupo en las visitas guiadas, contando con la participación ciudadana y del sector. Así como encargar un estudio sobre el impacto de la actividad turística en la vida cotidiana de los residentes.
Por otra parte, el Pleno también aprobó, de forma provisional, la propuesta del nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, con el apoyo de todos los partidos y la abstención de Vox, abriéndose ahora el periodo de información pública y presentación de alegaciones.
El municipio funcionaba hasta ahora con procedimientos basados en el uso y la costumbre, sin una normativa actualizada desde el año 1993. Con este reglamento, La Laguna se dota de un marco moderno, estable y operativo para favorecer la participación real y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, según informaron desde el Ayuntamiento.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que se trata de “un paso decisivo para reforzar la calidad democrática del municipio”, subrayando que “este reglamento nace del consenso y de la escucha, y nos permitirá profundizar en nuevas formas de colaboración entre la institución y la ciudadanía, promoviendo una relación más cercana, transparente y corresponsable”.
El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, explicó que el texto introduce instrumentos novedosos de participación, como la iniciativa popular, las audiencias públicas o las consultas ciudadanas, y destaca especialmente la posibilidad de realizar presupuestos participativos, mediante los que los vecinos podrán proponer y decidir qué proyectos municipales se ejecutarán con cargo al presupuesto. “Esto significa que cualquier persona podrá contribuir de manera directa a las prioridades del municipio”, afirmó.