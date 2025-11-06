La Laguna busca al mejor belén: puedes llevarte 400 euros

La Asociación de Belenistas, en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto recientemente el plazo de inscripciones para formar parte de la próxima edición del Concurso y la Ruta de Belenes 2025. La organización del certamen ya ha habilitado el formulario preceptivo en la siguiente página web .
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de noviembre y estarán disponibles para todas las personas, entidades, asociaciones, empresas y demás organismos que deseen tomar parte, siempre que el belén o el diorama estén expuestos en un lugar accesible al público o en un local o vivienda situados en el municipio de San Cristóbal La Laguna, además de cumplir con los requisitos establecidos en las bases.
Una vez cumplimentada y enviada la solicitud de participación online, se recibirá un correo electrónico de confirmación en un plazo de siete días naturales. En caso de no reunir los requisitos establecidos, se solicitará una subsanación de errores en un plazo de cinco días. Todas las personas participantes deberán anotar en su hoja de inscripción los horarios y días de apertura y cierre de visitas, que podrán variar en función de si van a entrar o no en el concurso. El lugar de su ubicación será siempre accesible para toda la ciudadanía.
Plazos para exponer el mejor belén
Un año más, el concurso se dividirá en cinco modalidades de participación, en función del tipo de creaciones: belenes bíblicos, belenes tradicionales, belenes no tradicionales, belenes al aire libre y dioramas. El jurado, compuesto por personas que se dedican o se han dedicado a la elaboración de este tipo de representaciones o a las artes plásticas, visitará las distintas obras expuestas entre los días 9 y 11 de diciembre, en horario de tarde, y ofrecerá su veredicto el día 16 del mismo mes en un acto de entrega de premios, a celebrar en la plaza del Hermano Ramón (calle Viana, 2).
Cada modalidad del concurso contará con tres premios económicos de 400, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados, respectivamente, además de un trofeo acreditativo de este galardón.