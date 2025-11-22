La Rambla vuelve a concentrarse para exigir una solución provisional en el acceso a la TF-5

La plataforma vecinal ‘Todos con La Rambla’ vuelve a concentrarse este domingo a las 12.00 horas en el punto negro de la TF-5 a la entrada de este barrio de San Juan de la Rambla para seguir demandando una solución provisional que mejore el acceso. Paso de peatones, semáforo inteligente, o una isla que permita entrar con seguridad y que también sirva para hacer el giro en sentido Santa Cruz de Tenerife.
“No entendemos cómo tenemos técnicos que no busquen soluciones ni políticos que busquen a otros técnicos que sean más operativos. Tampoco que se primen 120 metros cuadrados de tierra inamovibles y sí la eliminación de dos viviendas que están desde hace muchos años y en las que viven personas, que son más importantes que la flora y fauna que hay que proteger”, declara su portavoz, Adela Abreu.
“Llevamos tres proyectos y sabemos que ni nuestros nietos van a ver su ejecución porque nos están dando largas. Llegan las elecciones, puede que entren otros dirigentes y otra vez a empezar de nuevo. Proyectos, proyectos, y más proyectos, mientras seguimos cada día jugándonos la vida. Que hagan todos los que quieran, pero mientras tanto, que adopten una solución provisional”, insiste Abreu.
En este sentido, recuerda las palabras de Rosa Dávila cuando visitó el municipio en junio de 2022 en condición de diputada, “y dijo que si resultaba elegida en el Gobierno insular exigiría que se tomasen medidas urgentes para resolver el problema que existe en el barrio de La Rambla con entrada y salida de vehículos y peatones, que tienen que cruzar a una parada de guaguas suicida que hicieron sin problema alguno hace un par de años y que utilizan adolescentes y turistas con el riesgo de ser atropellados”. “Qué fácil es hablar cuando son otros los que ocupaban su puesto”, sentencia Adela Abreu.