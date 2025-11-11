educaciÓn

La ULL suspende las clases presenciales por la borrasca Claudia: será a partir de las 15:00 horas

Momento en el que pasará a la modalidad telemática
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta para mañana, miércoles 12 de noviembre, a partir de las 15:00 horas por fuertes lluvias y viento en La Palma y Tenerife. Por este motivo, de acuerdo al Plan Básico de Actuación de la Universidad de La Laguna ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos, se suspende la actividad académica presencial, a partir de las 15:00 horas, momento en el que pasará a la modalidad telemática.

Igualmente quedará suspendida la actividad administrativa, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales. Todos los servicios de tarde deportivos y culturales quedan igualmente cancelados.

Con la llegada de la borrasca Claudia, la Consejería de Educación ha decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en la isla de La Palma a partir de las 13.30 horas, ante el episodio de lluvias intensas, viento y riesgo de inundaciones previsto para la jornada. La medida se adopta en coordinación con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y dentro del dispositivo activado por el Gobierno canario ante el temporal.

Además, desde las 15.00 horas todas las islas de la provincia occidental (Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma) pasarán a modalidad telemática, por lo que no habrá docencia presencial en horario de tarde.

Educación también recomienda cancelar las actividades complementarias y extraescolares, incluidas las deportivas o salidas previstas, para evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el peor momento de la borrasca.

