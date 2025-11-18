Liberan a algunas de las más de 2.000 pardelas rescatadas este año en Tenerife

El Cabildo celebró ayer una jornada de educación ambiental en las proximidades de la Playa La Enramada, en La Caleta de Adeje, liberando parte de las más de 2.000 pardelas recuperadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla (CRFS). Para la presidenta insular, Rosa Dávila, “este tipo de acciones resultan fundamentales, ya que refuerzan el papel de la ciudadanía en la protección de nuestro entorno natural. Desde el Cabildo, seguiremos promoviendo la colaboración entre todos los actores sociales, como la administración pública, las entidades educativas, el voluntariado y la población en general”.
Durante la liberación, se ofreció una charla sobre la biología de la pardela y los principales problemas de conservación que enfrentan, tales como la destrucción de hábitat, la depredación, la contaminación por plásticos marinos y, especialmente, la contaminación lumínica. Este fenómeno representa la causa principal de los accidentes de pardelas, especialmente en las noches de luna nueva, cuando los jóvenes de estas aves quedan desorientados por la luz artificial.
El alumnado del IES Adeje, que acudió al acto, también ha desarrollado, en el marco del proyecto Vigías del Mar: Avifauna Marina de Adeje, una iniciativa pionera de aprendizaje-servicio (ApS). Este proyecto, en colaboración con el CRFS La Tahonilla y el CSIC, ha permitido a los estudiantes investigar datos históricos de rescates para identificar los “puntos calientes” de contaminación lumínica en el municipio de Adeje. Además, han diseñado una campaña de concienciación y elaborado un informe con propuestas para que el ayuntamiento y el subsector turístico tomen medidas que contribuyan a la conservación de las pardelas y otras aves marinas.
La campaña de rescate y liberación de pardelas cenicientas, que cumple su 27ª edición, ha sido un éxito rotundo gracias a la amplia red de colaboración que une recursos públicos, seguridad, voluntariado y ciudadanía. La iniciativa, respaldada por la consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, ha involucrado a una gran cantidad de entidades y actores claves, entre ellos personal del Cecopin.