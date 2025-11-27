Así quiere Lidl ayudar a las familias de Canarias estas Navidades: solo tienes que comprar este pan

Lidl, en su compromiso con la solidaridad y el desarrollo del archipiélago, pone a la venta, un año más, su pan 100% solidario, una iniciativa que nace con el objetivo de ayudar a combatir la pobreza alimentaria en todo el país. Este producto estará disponible en las 39 tiendas de Lidl en Canarias, y en el resto de España, a partir del 1 de diciembre.
El año pasado, esta acción permitió recaudar 100.000 euros, una aportación que, junto a la participación de Lidl en la Gran Recogida de Alimentos de FESBAL, facilitó que los bancos de alimentos del país pudieran distribuir más de 1,2 toneladas de comida a cientos de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza a nivel nacional.
Por segundo año consecutivo, la compañía ofrece en sus más de 700 tiendas el pack de 5 panecillos elaborados con harina de centeno y arándanos a un precio de 0,99 euros. Cada euro recaudado se donará íntegramente a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para combatir la pobreza alimentaria entre los colectivos más vulnerables.
Además, la campaña cuenta con la colaboración del embajador de la cadena de supermercados, el reconocido cocinero Karlos Arguiñano, y su hijo, Joseba Arguiñano, que han participado en la elaboración del producto.
Karlos Arguiñano expresó su orgullo por unirse a la iniciativa por segundo año consecutivo. “En estas fechas, debemos pararnos a pensar en los que no podrán disfrutar de las fiestas como nosotros. Por eso, estoy orgulloso de unirme a Lidl para lanzar un pan solidario que ayudará a los bancos de alimentos en una labor tan importante como asegurar que a nadie le falte este producto en la mesa”, explicó.
Por su parte, Joseba Arguiñano detalló sus características. “Este año hemos optado por un pan de centeno y arándanos, una versión más saludable, pero igual de deliciosa. Y, además, con un propósito muy bonito. Esperemos que os guste”, señaló.
Con esta acción, la cadena consolida su compromiso con la solidaridad y contribuye al desarrollo económico y social en España.