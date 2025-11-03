La nueva casa de Pedro y su videopodcast en Puerto de la Cruz

El Gran Hotel Taoro, icono histórico de la Isla y símbolo de la elegancia en Puerto de la Cruz, es la nueva casa del comunicador Pedro Rodríguez, creador del videopodcast En Casa, un proyecto que comenzó tras ser diagnosticado de párkinson y que hasta ahora desarrollaba desde su hogar para continuar con su pasión por la radio y la comunicación en un entorno más cómodo y seguro.
El programa, que actualmente cuenta con el apoyo de DIARIO DE AVISOS y ATLÁNTICO TELEVISIÓN, canal que emite el podcast, se centra en entrevistas íntimas con figuras relevantes principalmente de Canarias, y busca mostrar que es posible seguir adelante con proyectos vitales a pesar de la enfermedad.
Tras el éxito de la primera temporada, el programa se muda a una nueva casa, el emblemático hotel cinco estrellas, fruto de su compromiso con la promoción de la cultura contemporánea y los proyectos locales, consolidándolo como un punto de encuentro entre el patrimonio, la creatividad y la comunidad canaria. En Casa se ha posicionado como una de las iniciativas culturales más interesantes del panorama canario, que ha contado en su primera temporada con reconocidos invitados, como el coreógrafo y bailarín Rafa Méndez, la actriz Toni Acosta, la humorista Petite Lorena, la cantante Nalaya Brown, la periodista Estíbaliz Pérez, la divulgadora y escritora Yaiza Díaz, el comunicador Kiko Barroso o el fotógrafo internacional Alfonso Bravo. Su segunda edición contará con un nuevo formato de entrevistas y conversaciones íntimas, grabadas en un espacio propio dentro del hotel, que se convertirán en escenario y parte de la narrativa visual del programa y podrá verse en sus canales de Youtube y Spotify, así como en Atlántico Televisión -único canal privado autonómico de Canarias-.
Con esta iniciativa, Gran Hotel Taoro se reafirma en su apuesta por el talento de las islas, apoyando proyectos que promueven la reflexión, el diálogo y la difusión cultural desde una perspectiva cercana, inspiradora y de calidad. “Para nosotros es un honor que un proyecto tan cuidado y con tanta personalidad propia como En Casa haya elegido a Gran Hotel Taoro como su nuevo escenario. Compartimos con Pedro Rodríguez la visión de que los lugares no solo se habitan, se sienten, se cuentan y se recuerdan”, declara Gustavo Escobar, director general del establecimiento.
Para Pedro Rodríguez, “es un privilegio grabar en un lugar con tanta historia y alma. Gran Hotel Taoro representa la elegancia, la serenidad y la conexión con la cultura que siempre hemos querido transmitir. Aquí, cada conversación se convierte en una experiencia completa”, subraya el comunicador.