El ‘Matahambre’, el mítico dulce que quitaba el apetito en los recreos canarios

Uno de los dulces que más marcaron la adolescencia de muchos canarios en los años 80 y 90 aún resiste el paso del tiempo en las Islas. Se trata del Matahambre, un dulce que arrasaba en los recreos de los institutos y que era capaz de dejar sin hambre a cualquiera. Con el auge de nuevas propuestas culinarias y una mayor atención al consumo de azúcar, este clásico ha ido desapareciendo de los escaparates, aunque todavía puede encontrarse en algunas gasolineras o pequeñas tiendas. Pero, ¿cuál es realmente su composición?
La repostera Irmina Díaz-Froiz, creadora del blog El Zurrón de los Postres, explica que el Matahambre —también conocido como Caja de Muerto— se prepara con: 340 g de harina, 120 g de azúcar, 40 g de miel, 150 g de mantequilla sin sal, media cucharadita de levadura, una cucharadita de cacao en polvo, media cucharadita de canela y una pizca de sal. Para el relleno, se utiliza un bizcocho de unos 400 g mezclado con una cucharada de cacao. Y, si se desea cubrirlo, bastan 60 g de chocolate y 10 g de mantequilla, aunque este paso es opcional.
Así se hace el Matahambre
Según detalla la repostera, la preparación del Matahambre comienza batiendo la mantequilla en textura pomada con el azúcar y la miel. Después se incorporan la sal, el cacao, la canela y la harina previamente mezclada con la levadura. La masa resultante debe reposar en la nevera, dentro de una bolsa de plástico, durante varias horas o hasta el día siguiente. Para el relleno, solo hay que desmenuzar el bizcocho y mezclarlo con el cacao; si queda demasiado seco, se puede añadir un poco de leche.
Con la masa ya fría, se precalienta el horno a 180 ºC. Luego se estira parte de la masa hasta formar un rectángulo de 28 x 21 cm, se coloca sobre una bandeja con papel de horno, se pincha con un tenedor y se hornea unos 15 minutos, dejándola enfriar después. Una vez fría, se añade el relleno de bizcocho y cacao, y finalmente se corta en porciones rectangulares, simulando ladrillos.
Y así, el mítico Matahambre vuelve a la mesa, listo para disfrutar como antaño.