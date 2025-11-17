El mejor edificio del mundo está en Tenerife y su arquitectura volcánica está dando la vuelta al mundo

La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas (Tenerife), obra del arquitecto canario Fernando Menis, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Edificio del Mundo en el Festival Mundial de Arquitectura (WAF, por sus siglas en inglés), celebrado la semana pasada en el Centro de Convenciones de Miami.
El proyecto también obtuvo el Premio Especial al Mejor Edificio Pequeño y el Premio al Mejor Edificio Público, convirtiéndose en la obra más reconocida de esta edición, según detalla el estudio de Menis.
El jurado destacó “la intensidad de la arquitectura y el modo en que se ha utilizado la luz para moldear la calidad y la naturaleza de los espacios interiores, realzando la cualidad táctil de las superficies”. Añadió que la iglesia “se convertirá en una contribución esencial a la historia de la arquitectura de Tenerife”.
En su intervención durante la recogida del premio, Fernando Menis —Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS en 2016— señaló que la Iglesia del Santísimo Redentor “ha sido posible gracias al compromiso del Obispado de Tenerife y a la implicación de la parroquia, los feligreses, vecinos y algunos empresarios locales”.
Recordó que el edificio se concibió para contribuir a revitalizar el barrio y convertirse en un punto de referencia, y subrayó que el proyecto se materializó mediante donaciones, lo que lo convierte en un “símbolo del esfuerzo colectivo”.
La arquitectura del templo se inspira en la geología volcánica de la Isla, combinando luz natural, hormigón visto con distintas texturas y piedra volcánica local. El resultado es un espacio austero que destaca tanto por la calidad de su acústica como por su eficiencia energética, según el estudio.
El edificio de Tenerife, una ‘joya mundial’ con numerosos premios
Este nuevo reconocimiento se suma a los numerosos premios que ha recibido la iglesia en los últimos años.
La obra cuenta con el Premio International “Frate Sole” de Arquitectura Sacra 2024, el Premio Internacional de Arquitectura Religiosa 2022 —otorgado por la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos (AIA) y Faith & Form— y el ADF Design Excellence Award 2025, concedido por la Fundación Aoyama Design Forum de Japón.
Además, forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.
Los Premios WAF, considerados entre los principales galardones del sector arquitectónico, reúnen anualmente a estudios y profesionales de todo el mundo en un encuentro de tres días con presentaciones en directo, debates y conferencias. Durante el certamen, los equipos defienden sus proyectos ante un jurado internacional en sesiones públicas, uno de los rasgos distintivos del festival.
En su decimoséptima edición, el jurado estuvo compuesto por profesionales de instituciones académicas, museos y publicaciones especializadas, entre ellos Mohsen Mostafavi, profesor y exdecano de la Escuela de Arquitectura de Harvard; Sir Peter Cook, arquitecto y cofundador de Archigram; Beatrice Galilee, comisaria de arquitectura y diseño del Museo Metropolitan de Nueva York; y Jonathan Glancey, crítico y periodista.