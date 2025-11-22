Ya hay veredicto: La Laguna tiene claro cuál es la mejor tapa de cabra del año

La quinta edición de la ‘Ruta de la Cabra de la Comarca Nordeste’ ha entregado este sábado su primer premio al Restaurante El Fogón, situado en el entorno de Valle de Guerra, tras convertirse en el establecimiento más votado por los clientes. La entrega se celebró en el Mercadillo del Agricultor de Tejina.
La iniciativa, una de las citas gastronómicas más relevantes del municipio, volvió a reunir a un amplio número de participantes interesados en degustar propuestas basadas en la carne de cabra, producto característico de la Comarca Nordeste.
La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, destacó “el éxito de participación” y señaló que la ruta sirve cada año “para poner en valor la creatividad culinaria y la calidad de los productos de la comarca, con la carne de cabra como referencia del sector primario”.
Por su parte, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, afirmó que esta edición “consolida una iniciativa que impulsa el comercio y la restauración local”, y subrayó que la coordinación entre administraciones y empresas “genera experiencias capaces de atraer público y dinamizar los núcleos comerciales”.
El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, destacó que la comarca desempeña un papel central en el impulso gastronómico municipal. Afirmó que la entrega de premios “reconoce el trabajo de los establecimientos participantes” y que la propuesta “refuerza el vínculo con el sector primario y visibiliza la riqueza propia de la zona”.
La ruta volvió a apostar por la participación digital mediante votación a través de un código QR disponible en cada establecimiento. La ciudadanía tuvo acceso online a la información de los negocios implicados, su ubicación en un mapa y la descripción de cada tapa.