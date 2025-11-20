Miradas Afroindígenas Market explora vías para lograr un cine singular

Miradas Afroindígenas Market, que se celebra del 25 al 28 de noviembre en Puerto de la Cruz en el marco del Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, explora en la industria oportunidades para un cine de no ficción singular y creativo. “La importancia de Miradas Afroindígenas Market -explica su coordinador, Valentín Romero- radica en que convierte a Canarias en un puente y punto de encuentro entre África, Latinoamérica y Europa, y también el resto del mundo, sobre todo en producciones cinematográficas del denominado sur global”.
En Miradas Afroindígenas Market también se dan a conocer producciones canarias a canales europeos, como Arte, Deutsche Welle, ORF, RAI, y españoles, como RTVE o 3CAT. Mientras se trabaja en la creación de relaciones de colaboración entre producciones de los continentes con los que Canarias tiene vínculos profundos, se actúa “sin perder de vista el provecho que pueden sacar las productoras canarias de esas relaciones con productores de otras regiones del mundo y canales de televisión, fondos y festivales que nos visitan desde distintas partes del planeta”, subraya Romero.
Este enfoque explica la participación de instituciones públicas canarias, como el programa de internacionalización Proexca y la Tenerife Film Commission, para apoyar el fortalecimiento del encuentro con ventajas y resultados tan significativos para el cine de realidad canario.
El mercado cuenta con dos espacios para la promoción de proyectos de películas documentales que se encuentran en distintas fases de realización. Se trata de RealDocs y Afrolatam.
RealDocs es un laboratorio y pitching para cineastas de África e Iberoamérica con proyectos en desarrollo sobre historias de países del sur global. Coordinado por Stephanie von Lukowicz, ha seleccionado ocho proyectos.
Afrolatam es un taller y pitching dirigido a realizadores y cineastas de África y Latinoamérica con proyectos en preproducción o producción que aborden temas sobre estas áreas geográficas. Se concibe como un lugar para establecer relaciones de colaboración y de trabajo que no sean solo económicas. Coordinado por Claudia Rodríguez, ha seleccionado siete proyectos.
En ambos casos, las iniciativas se defienden ante un panel de expertos internacionales, en un primer paso que puede concluir en el establecimiento de acuerdos de coproducción.
En esta edición se cuenta con representantes de los canales o plataformas de televisión AlJazeera Documentary Channel (Catar), Arte TV (Francia), Asharq Documentary (Arabia Saudí), Deutsche Welle (Alemania), ORF (Austria), RAI Documentari & RAI Cultura (Italia), RTP2 (Portugal), TVP (Polonia), 3Cat (Cataluña), RTVE (España) y TVC (Canarias).
A ellos se suman las distribuidoras Bendita Films (Canarias), 3boxmedia (Alemania), Cats & Docs (Francia), Digital 104 (Canarias), Jambika docs (España), Limonero films (Reino Unido), New Docs (Alemania) y Preciosa Media (Colombia). Finalmente, se suman a esta relación los fondos Sheffield DocFest (Inglaterra), Idfa Bertha Fund (Países Bajos), The Wickers (Inglaterra), Europa Creative Media (UE) e IFIC (Canarias).