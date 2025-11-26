Muere la cantante e influencer De la Rosa en un tiroteo

Un tiroteo registrado en la ciudad de Los Ángeles ha acabado con la vida de la cantante e influencer De la Rosa. El incidente tuvo lugar en el barrio de Northridge, según informó el portal especializado TMZ, y se saldó con la muerte de la joven, de tan solo 22 años.
De acuerdo con las primeras pesquisas policiales, varias personas permanecían dentro de un coche estacionado cuando dos individuos se aproximaron y comenzaron a disparar. De la Rosa fue alcanzada por los proyectiles y trasladada de inmediato a un hospital en estado crítico.
A pesar de la intervención del personal sanitario, no fue posible salvarle la vida. Sus dos acompañantes también resultaron heridos de gravedad, aunque continúan con vida.
De la Rosa era una figura conocida en redes sociales y en el entorno musical. El pasado mes de agosto publicó su primer sencillo, titulado No me llames, con el que empezó a ganar notoriedad como artista emergente.
En Instagram sumaba más de 40.000 seguidores y solía compartir imágenes en estudios de grabación y con su guitarra eléctrica, uno de los elementos más identificativos de su estilo.
La noticia de su muerte ha generado una gran conmoción entre sus seguidores y en la industria musical. El productor Jimmy Humilde y Juan Moisés, vocalista del grupo Los Gemelos de Sinaloa, expresaron públicamente su pesar y enviaron mensajes de apoyo tras conocer el fallecimiento de la joven.