Muere Michael Duarte, influencer gastronómico, en un “horrible” accidente

El creador de contenido culinario Michael Duarte, conocido en redes sociales como ‘FoodWithBearHands’, perdió la vida el pasado fin de semana en un trágico accidente ocurrido durante un viaje en Texas.
De acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram y una página de GoFundMe abierta para ayudar a su familia, el accidente tuvo lugar solo tres días después de que Duarte y su esposa, Jessica Duarte, celebraran su noveno aniversario de matrimonio.
El popular influencer deja atrás a su pareja y a una hija de seis años. Su agencia de representación, Alooma Media Group, destacó que Michael fue una persona “extraordinaria”, recordada por su pasión, creatividad y profesionalismo, cualidades que marcaron profundamente a todos los que trabajaron junto a él.
Con más de dos millones de seguidores en sus plataformas digitales, Duarte se había convertido en una figura muy querida gracias a sus vídeos de cocina, en los que compartía recetas, consejos prácticos y momentos familiares, siempre con un tono amable y optimista.
En su perfil de Instagram figuraba una frase que resumía su filosofía: “Mi propósito es compartir comida con las personas que más la necesitan”. Hoy, su comunidad virtual lamenta su pérdida y, como se expresa en la página de GoFundMe, se pide que “mantengan a la familia de Michael en sus oraciones durante este momento tan difícil”.