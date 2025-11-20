Nieve en el Teide y en La Palma: la previsión del tiempo en Canarias de la Aemet para hoy

Nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma. Es lo que apunta la previsión del tiempo en Canarias para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas tenderán a bajar y las nubes a aumentar en Canarias este jueves, cuando se esperan precipitaciones, en general débiles,.
La máxima llegará a 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 19 grados en ambas capitales del archipiélago, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia vientos del nordeste o del este, flojos a comienzos de la jornada y tendiendo a moderados a partir del mediodía.
También se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 2 y 3 o 3 y 4, según las zonas, y habrá marejada o marejadilla, así como mar de fondo del norte o del noroeste de 1 a 2 metros.
La previsión del tiempo en Canarias, Isla por Isla
Lanzarote. Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento del nordeste, flojo durante la madrugada y aumentando a moderado posteriormente.
Fuerteventura. Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado tras el mediodía.
Gran Canaria. Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras la madrugada a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior durante las horas centrales, y donde serán probables las lluvias débiles en general. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde. Brisas en costas del oeste.
Tenerife. Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja y tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y vertiente suroeste, así como en la vertiente este a últimas horas, zonas donde serán probables las lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 m. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas y vertiente norte. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.
La Gomera. Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior del suroeste, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en cumbres. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado a últimas horas. Brisas en costas del oeste.
La Palma. Nubosidad alta en general, tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el noroeste, norte y este, y donde serán probables las lluvias débiles en general, siendo en forma de nieve a partir de los 2400-2600 m. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.
El Hierro. Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en las vertientes norte y sur, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas. Brisas en costas del oeste.