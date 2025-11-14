La Noche en Blanco de La Laguna traerá más de un centenar de actos para todas las edades

La Laguna se prepara para celebrar, el sábado 29 de noviembre, una nueva edición de La Noche en Blanco. Desde las 10.00 horas hasta la madrugada, la ciudad se llenará de vida con más de un centenar de actividades comerciales, culturales, familiares, deportivas y musicales para todas las edades. A lo que se suma la oferta gastronómica que ofrecen los establecimientos del municipio.
La jornada arrancará a las 10.00 horas con el espacio Ven a conocer los centros ciudadanos, en la calle Heraclio Sánchez, y a las 11.00 horas, en la plaza de La Concepción, se celebrará la inauguración oficial con photocall y animación.
Desde ese momento, el casco se convertirá en un gran escenario al aire libre con propuestas para todas las edades. La calle San Agustín se transformará en un espacio deportivo, en las calles Carrera, Herradores y Bencomo habrá talleres infantiles, mientras que Casa Mesa, en la calle Obispo Rey Redondo, acogerá el Laguna Market y el Camino Largo celebrará el Canary Marketplace, con productos de diseño y artesanía.
El Parque de la Constitución ofrecerá una muestra de artesanía y juegos en familia y la plaza Antonio Mederos Sosa albergará Chocoland, un espacio lúdico para los más pequeños.
Mientras, la plaza del Adelantado y la Casa Ossuna acogerán conciertos y espectáculos durante toda la jornada, entre ellos las actuaciones de Eumir Alcántara Torres, Luis Cuán & L.C. Proyecto y la compañía Timaginas Teatro. En la Real Sociedad Económica, Zálatta Teatro presentará ¿Hasta cuándo, María Rosa?, y la compañía Yllana llevará su espectáculo itinerante Olympics a las principales calles del centro.
Las calles se llenarán también con los pasacalles de La Familia de Pi y la Mississippi Dixie Band, y las intervenciones del mimo Karcocha, entre otras muchas actividades en otros puntos del casco histórico.
Música
La plaza del Cristo será nuevamente el gran punto de encuentro musical de esta edición. Desde las 20.30 horas, el público podrá disfrutar de los conciertos de Fran Baraja y Muchachito Bombo Infierno, a los que se sumará una actuación sorpresa de una importante banda española.
La plaza Víctor Zurita, en el Cuadrilátero, ofrecerá una programación dirigida al público joven y la música también será protagonista en La Concepción, donde actuarán los canarios Agua del Chorro y Kilombo Improvisado, y el cierre estará a cargo de Kumbia Boruka. Además, a mediodía se sumará al cartel una actuación sorpresa de un grupo galardonado con un premio Grammy Latino.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “es una jornada que activa el comercio, llena las calles y proyecta la mejor imagen de La Laguna como punto de encuentro y referente en Canarias”.
Por su parte, la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, subrayó que “hemos diseñado una edición accesible, diversa y sostenible, con espacios pensados para todos los públicos”.