La Noche en Blanco prevé más de 100.000 personas este sábado

La Laguna se prepara para vivir el próximo sábado, 29 de noviembre, una nueva edición de La Noche en Blanco, en la que se prevé la asistencia de más de 100.000 personas para disfrutar de una amplísima programación con más de cien actividades que conjugan la cultura, el patrimonio, el deporte y el ocio familiar, junto con el comercio y la oferta gastronómica local, repartidos en 30 espacios del centro histórico. Una edición muy especial que se enmarca, además, en la celebración del 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó ayer que La Noche en Blanco “se ha convertido en un referente, ya no solo en Tenerife, sino en Canarias”, y subrayó la importancia de esta cita para la economía local. “La Noche en Blanco marca el inicio de la campaña comercial de Navidad y, por sí sola, llega a concentrar en torno al 10% de las ventas totales de ese periodo, lo que da una idea del impacto de la jornada”, señaló. Recordó que en la pasada edición la ciudad acogió a unas 120.000 personas a lo largo del día, y la previsión desde el Ayuntamiento es que este año se pueda alcanzar una cifra similar.
Asimismo, agradeció la colaboración del Cabildo y del Gobierno de Canarias. El acto de presentación del evento contó también ayer con la asistencia de la concejala de Comercio, Estefanía Díaz; la consejera de Comercio del Cabildo, Krysten Martín, y el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Además de los concejales de las áreas implicadas en su organización, así como representantes del sector comercial lagunero.
Por su parte, Estefanía Díaz indicó que “este evento se ha convertido ya en uno de los grandes motores comerciales y culturales de Canarias y este año damos un paso más reforzando la programación diurna para ofrecer una propuesta más familiar, accesible e intergeneracional con un objetivo muy claro, impulsar el comercio local y activar la vida cultural y comunitaria de toda la ciudad”.
Además, puso en valor que esta edición coincide con el Black Friday, “lo que supone un incentivo importante para el tejido empresarial”. Por ello, se ha vuelto a habilitar una consigna en la calle Obispo Rey Redondo, número 34, para facilitar las compras y el disfrute de las actividades.
Asimismo, la organización contará con diferentes servicios de atención y acompañamiento, como los Punto Violeta y Punto Naranja, así como la señalización de zonas de aparcamiento y paradas de guaguas, tranvía y taxi en el entorno del casco histórico, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la accesibilidad durante toda la jornada.
Mientras, la consejera insular de Comercio destacó que “La Noche en Blanco no solo dinamiza la actividad comercial, sino que proyecta la imagen de Tenerife como una isla activa, culturalmente diversa y con una oferta urbana de primer nivel”. Y el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias puso en valor que representa “la manera lagunera de vivir el espacio público, una forma de encontrarnos en la calle, compartir cultura y mostrar el talento de nuestra comunidad”.
La inauguración oficial de La Noche en Blanco será a las 11.00 horas en la plaza de la Concepción, aunque desde las 10.00 horas ya se podrá disfrutar de las actividades de los centros ciudadanos en la calle Heraclio Sánchez. A partir de ahí, se desplegará todo un abanico de actividades para todas las edades.
Así, las zonas familiares contarán con actividades y dinamización en la placita La Retama, además de los mercadillos de Casa Mesa, el parque de la Constitución, el espacio gastronómico y navideño Chocoland en la plaza Antonio Mederos Sosa, así como el Canary Market Place en el Camino Largo.
Asimismo, las familias dispondrán de talleres creativos, cuentacuentos, espacios de juego, actividades inclusivas y propuestas en museos y centros culturales, como la Ciudad de Cuentos en el antiguo convento de Santo Domingo, los talleres inclusivos y las acciones específicas en la plaza de los Ilustradores, así como dinamización infantil y personajes itinerantes en distintos puntos. Y el deporte volverá a tener un peso específico en esta edición, con un amplio despliegue de propuestas en la calle San Agustín.
La programación artística combinará danza, teatro de calle y pasacalles que recorrerán el casco a lo largo de toda la jornada. Entre otros montajes, el público podrá disfrutar del teatro de calle Olympics de la compañía Yllana (12.00 horas, plaza del Adelantado), El Principito de la compañía Clapso Teatro (12.30 horas, plaza Doctor Olivera) o de la actuación de mimo y clown de Karkocha (13.15 y 18.15 horas, Obispo Rey Redondo esquina Juan de Vera).
Además del humor en la plaza Doctor Olivera desde las 18.00 horas, o de danza contemporánea en el Espacio Mutua Tinerfeña desde las 19.00 horas.