‘Noche en Tinto’ vuelve esta semana a La Laguna con 16 bodegas de Tacoronte-Acentejo

La plaza de La Concepción acogerá este jueves, 27 de noviembre, una nueva edición de la ‘Noche en Tinto’, la cita central del programa ‘Noviembre, Mes del Vino’ que impulsa la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo junto al Ayuntamiento de La Laguna. El evento se desarrollará entre las 18.00 y las 23.00 horas en el casco histórico del municipio.
Un total de 16 bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo presentarán sus últimas elaboraciones:
- Bodegas Insulares Tenerife
- Cráter
- Loher
- Linaje del Pago
- Presas Ocampo
- Marba
- Viña Estévez
- Tierra Fundida
- El Cercado
- Mallar de los Trazos
- Cándido Hernández Pío
- Guayonge
- Trancao de Acentejo
- Viña El Drago
- Hacienda de Acentejo
- Domínguez Cuarta Generación
En la edición ampliada del programa también se encuentra Winery Burgmann Tenerife, presente en las actividades generales del mes.
La oferta gastronómica estará compuesta por Charcutería Víveres Jacinto, Cooperativa La Candelaria, Baggerman El Holandés, Tasca La Cencerra–La Bodeguita y Las Croquetas de La Oliva.
Noviembre, Mes del Vino
En la programación de ‘Noviembre, Mes del Vino’ participan además otros locales laguneros como La Topa, La Trinchera, La Tropical, La Bodeguita, Restaurante Conny, Taberna El Remojo y establecimientos colaboradores vinculados al resto del mes.
La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, destacó que esta propuesta cumple un doble objetivo: dinamizar el casco histórico y reivindicar los productos de cercanía y la calidad de los vinos de la comarca, reconocidos a nivel nacional e internacional.
‘Noche en Tinto’ coincide con la semana de San Andrés y supone el punto de partida de los vinos de la cosecha 2025, recogiendo las primeras impresiones del público sobre su nivel.
Un mes dedicado al vino, la cultura y la gastronomía
La XXII edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’ reúne actividades que combinan vino, gastronomía y cultura: rutas guiadas, degustaciones, espectáculos, sorteos y promociones.
El programa incluye actuaciones de las compañías Néstor Verona y Meeting Point, el podcast en directo ‘La Sociedad de las Raras Avis con Kevin Smith pasado de vuelta’, sesiones de ópera en Multicines Tenerife, rutas a pie por el casco de La Laguna y firmas de cómics con Mauro Entrialgo en Librería Lemus.
También se han programado propuestas de teatro, música, ajedrez, joyería, maridajes gastronómicos y diversas exposiciones. La programación completa puede consultarse en www.tacovin.com.
La gerente del Consejo Regulador, María Paz Gil, señaló que se busca transmitir el valor del territorio a través de actividades que conectan el vino con otras disciplinas como la música, el arte o la historia. El presidente del Consejo Regulador, José Manuel González, resaltó el apoyo de los establecimientos del municipio y recordó que la cosecha de 2025, con 402.000 kilos, ha sido especialmente corta debido a la sequía.
Desde el Ayuntamiento, la concejala Cristina Ledesma subrayó la importancia de respaldar a un sector afectado por factores ambientales y enfermedades, valorando la calidad de los vinos laguneros.
El programa está organizado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo, con el apoyo del Gobierno de Canarias, GMR Volcanic Experience, Multicines Tenerife, Librería Lemus, Ciudades a Pie, Fundación México Canarias, Club Laguna-Cotelec, Tenebris Contracultura, Espacio Bronzo, LM Arte Colección y El Búho Club.