consumo

Nueva alerta alimentaria por presencia de sustancias alergénicas en pastelitos rellenos de crema

Se recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que se abstengan de consumirlo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Como ampliación de la información transmitida el pasado 14/11/2025, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la distribución de nuevos lotes y de un nuevo producto, además del inicialmente comunicado.

Los datos actualizados de los productos implicados son:

  1. Alerta alimentaria en España: detectan listeria en diversas marcas de quesos del supermercadoAlerta alimentaria en España: detectan listeria en diversas marcas de quesos del supermercado
  2. Alerta sanitaria por presencia de Listeria y E. coli en queso de cabraAlerta sanitaria por presencia de Listeria y E. coli en queso de cabra
  • Nombre del producto: pastelitos rellenos de crema.
  • Marca: NaturCeliac Gluten Free.
  • Número de lote (fecha de caducidad): M16BB (16/11/2025),  M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026) .
  • Temperatura: ambiente.

Se adjuntan imágenes disponibles.

Producto alertado
Producto alertado
  • Nombre del producto: Bombitas rellenas de crema.
  • Marca: NaturCeliac Gluten Free.
  • Número de lote (fechad de caducidad): M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026)
  • Temperatura: ambiente.

Se adjuntan imágenes disponibles

Producto alertado
Producto alertado

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valencianasi bienno es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas