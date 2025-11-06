Las medidas contra el nuevo foco de termitas, la próxima semana

El nuevo foco de termitas subterráneas (Reticulitermes flavipes) en el barrio de La Caridad ha vuelto a preocupar a los vecinos y vecinas de Tacoronte y a las diferentes administraciones, ya que al tratarse de una zona muy alejada de las originales es importante actuar de manera urgente para frenar su expansión.
Los técnicos de la empresa Tragsatec, encargada del plan de erradicación de esta especie exótica invasora, trabajan desde el lunes sobre el terreno para conocer sus dimensiones y características y aplicar el protocolo de actuación, aunque será la próxima semana cuando se le informe a la población las medidas a adoptar.
Así se decidió ayer en la reunión que mantuvieron los responsables del Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, y la empresa, en la que se fijó para el miércoles 12 de octubre a las 18.00 horas una reunión con los vecinos en el pabellón cubierto Edmundo Gil.
El concejal de Transición Ecológica, Sector Primario, Parques y Jardines, Medio Ambiente y Montes, Iván Hernández, apunta que durante el encuentro se les pedirá “que estén atentos a cualquier señal”. Al respecto, conviene recordar que fue un particular quien se percató de un canal de barro ubicado en el muro de una parcela en suelo rústico y le envió la foto a la empresa Tragsatec.
Hernández confirma que hasta el momento “solo se ha detectado dentro de esta parcela y a día de hoy no se conoce nada fuera de la zona cero” pero tampoco se puede descartar, ya que cuando la plaga está en el terreno significa que lleva muchos años dado que los insectos construyen galerías para alcanzar la superficie del suelo y las maderas de las que se alimentan.
De momento, se actuará de manera concreta en el terreno afectado, que se perimetrará previamente, aunque serán los técnicos quienes deberán decidir cómo hacerlo para “eliminar la comida real de la termita y que luego vayan a los cebos con biocida porque no tienen qué comer”, añade el edil. Conviene recordar que los cebos termicidas son muy efectivos para el control y erradicación de la plaga pero requieren de un proceso y tiempo para que el principio activo sea distribuido por toda la colonia hasta su eliminación.