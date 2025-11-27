Paula Echevarría, de rodaje en Canarias: así es la serie con la que vuelve a la televisión

Paula Echevarría ha compartido en Instagram un carrusel de fotos en Agaete, Gran Canaria, donde se encuentra por motivos de rodaje. En las imágenes aparece junto a parte del equipo y en una de ellas sostiene una Choco Galleta Tirma, un detalle que ha llamado la atención de los canarios.
La publicación incluye una foto de una placa en la que puede leerse: “La belleza de este lugar reside en sí misma y en usted que la admira”. También muestra una panorámica del puerto, con un barco de Fred. Olsen atracado y las montañas al fondo.
Entre los comentarios de seguidores pueden leerse mensajes como “Y con las Tirmas mucho mejor Paula. Me alegra que te guste tanto mi isla”, “Gran Canaria es preciosa” o “Esas choco galletas Tirma son inevitables”.
Las localizaciones de las fotos han permitido identificar rápidamente a los usuarios de redes que el rodaje se encuentra en Agaete.
La serie: ‘A la deriva’
Antena 3 ha iniciado el rodaje de ‘A la deriva’, su nueva serie original para el Prime Time. El proyecto, que también estará disponible en atresplayer, está producido por Atresmedia junto a Buendía Estudios Canarias y Boomerang TV.
El reparto principal está formado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.
La ficción está ambientada en los años 70 y comienza con el regreso inesperado de varios marineros a los que sus familias daban por desaparecidos tras un naufragio.
Echevarría interpreta a Lucía, una mujer que reconstruye su vida tras la desaparición de su pareja, hasta el regreso de su marido.
En el elenco también participan Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán.
La producción cuenta con diez episodios de 50 minutos y se está grabando en Canarias y Madrid. La trama se desarrolla en un pueblo pesquero afectado por un naufragio que dejó a varias familias en una situación de limbo legal.
‘A la deriva’ es una producción de Buendía Estudios Canarias y Boomerang TV con la participación de Atresmedia. La dirección está a cargo de Humberto Miró y Menna Fité y el guion corre a cargo de Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos.
El rodaje continuará en las próximas semanas.