El Gobierno activa el plan de emergencia por contaminación marina en la costa de Canarias

La Dirección General de Emergencias, en base a la situación acaecida, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA (Decreto 98/2015, de 22 de mayo), actualiza la situación, permaneciendo en alerta desde las 14:00 horas del 29 de noviembre.
Las autoridades han confirmado la presencia de restos procedentes del episodio de contaminación marina registrado en las últimas horas en el litoral de Gran Canaria, aunque el foco del vertido ya no se encuentra activo. Según la información trasladada en el Comité Asesor, los restos detectados corresponden a materia orgánica en proceso de descomposición.
Los servicios de emergencia han informado de que parte del material llegó a zonas de difícil acceso en el municipio de Agüimes, donde se procedió a su retirada mediante el uso de maquinaria especializada. En el caso de Telde, el Ayuntamiento comunicó la llegada de residuos a su franja costera y la posterior recogida por equipos municipales.
Durante la tarde de ayer y en la mañana de este sábado se realizaron vuelos de reconocimiento para evaluar la situación en el mar. Las inspecciones aéreas no han detectado restos visibles en suspensión en la costa de Gran Canaria.
Se mantiene activada la Situación de Alerta del PLATECA para la costa del municipio de Telde con el objetivo de hacer el seguimiento del episodio, facilitar las tareas de coordinación y trabajar para minimizar el incidente
La Administración continúa realizando labores de seguimiento y monitorización de la costa para descartar nuevas acumulaciones de material y garantizar que no persistan riesgos medioambientales.