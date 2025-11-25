Los platos preparados de Mercadona para esta Navidad: precios y cómo encargarlos

Mercadona ya tiene lista la oferta para Navidad de su sección Listo para Comer, que este año vuelve a apostar por recetas de estilo tradicional para estas fechas. Según explicó la compañía en una nota de prensa, los clientes podrán realizar encargos desde el lunes 24 de noviembre y hasta los días previos a Nochebuena y Nochevieja en cualquier supermercado que cuente con este servicio.
Entre las propuestas de Mercadona para 2025 se incluye de nuevo el surtido de canapés, integrado por siete variedades de tartaletas: langostino al ajillo; sobrasada con miel y piñones; crema de foie con manzana caramelizada y huevo hilado; crema de mejillón en escabeche; queso de cabra con cebolla caramelizada; queso stilton con crispy de mango; y crema de queso trufado con cecina. También se mantienen los rollitos de pan de molde, disponibles en dos combinaciones: surimi con langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco.
La oferta de platos fríos de Mercadona suma además una ensaladilla de marisco elaborada con bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.
El capítulo de platos calientes incluye varias opciones pensadas para las celebraciones navideñas: un muslo de pollo relleno de carne picada, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas; y un cuarto de cochinillo asado servido también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.
Plazos y detalles para encargar los menús navideños de Mercadona
A partir del lunes 24 de noviembre, los clientes de Mercadona podrán reservar los menús especiales de Navidad en cualquier supermercado que cuente con la sección ‘Listo para Comer’ y disponga de servicio de encargos para estas fechas.
Fechas límite para hacer reservas
- Para Nochebuena: los pedidos podrán realizarse hasta el 20 de diciembre.
- Para Nochevieja: el último día para encargar los menús será el 27 de diciembre.
Días de venta asistida
Además de los pedidos anticipados, Mercadona habilitará un surtido disponible directamente en el mostrador:
- Nochebuena: los productos se podrán adquirir con atención asistida los días 23 y 24 de diciembre.
- Nochevieja: este servicio estará operativo los días 30 y 31 de diciembre.
Desde la compañía recomiendan comprobar en cada establecimiento tanto el surtido concreto como las tiendas que ofrecen el servicio de encargos navideños, ya que puede variar según la zona.
Los platos de Mercadona y sus precios
Canapés para cuatro personas, con un precio de 15 euros. Variedad de bocados sabrosos, con un toque de sofisticación, para tu celebración navideña. Nuestro surtido de canapés incluye:
Tartaleta de langostino al ajillo.
Tartaleta de sobrasada con miel y piñones.
Tartaleta de crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado.
Tartaleta de crema de mejillón en escabeche.
Tartaleta de crema queso de cabra y cebolla caramelizada.
Tartaleta de queso stilton y crispy de mango.
Tartaleta de crema de queso trufado y cecina.
Rollito de pan de molde relleno de surimi y langostino.
Rollito de pan de molde relleno con salmón ahumado y crema de queso blanco.
Ensaladilla de marisco. Disponible en todas las tiendas de España excepto Galicia. Consulta en tu tienda más cercana. Para seis personas, con un precio de 15 euros. Elaborada con bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado. Un entrante que captura todo el sabor del mar en cada bocado.
Muslo de pollo relleno con salsa de trufa. Para una personas. Precio, 15 euros. Muslo de pollo relleno de carne picada de pollo con foie, chalotas, panceta, ciruelas y trufa, acompañado de puré de patata trufado.
Carrillada guisada. Para una persona, con un precio de 20 euros. Carrillada de vacuno con salsa de vino tinto, acompañado de patatas asadas y cebollitas confitadas. Déjate conquistar por su sabor intenso y su textura irresistible.
Paletilla de cordero lechal. Para una persona, con un precio de 27 euros. Paletilla de cordero lechal marinada aceite, sal y especias, acompañada de patatas panadera y cebollitas confitadas. El sabor más casero y suculento elaborado al horno, listo para disfrutar.
Cochinillo asado. Para dos personas, con un precio de 50 euros. Cochinillo acompañado con patatas panadera y cebollitas confitadas. Perfecto para tus celebraciones navideñas. Tierno por dentro, con la piel crujiente.
Bacalao con grelos y patatas. Para dos personas, con un precio de 33 euros. Lomo de bacalao asado en el horno, acompañado de patatas y grelos. Un clásico que nunca falla en estas fiestas tan especiales.
Mini Tortillas de patata. Disponible en varias tiendas de las provincias de Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Islas Baleares y Alicante. Consulta en tu tienda más cercana. Precio de 15 euros para cuatro personas. Podrás disfrutar de un surtido de mini tortillas para compartir con los siguientes sabores:
Con cebolla caramelizada, sobrasada con miel y queso de cabra.
Con lascas de grana padano y cecina.
Con boletus, trufa y carrillada.
Lomo asado con Pedro Ximénez. Disponible en varias tiendas de las provincias de Jaén, Almería y Granada. Consulta en tu tienda más cercana. Para cuatro personas, precio total de 30 euros.