Nuevas playas afectadas por el vertido en Canarias

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) mantiene cerradas las playas de Melenara y Salinetas y amplia este viernes esta medida preventiva al arenal de Aguadulce, “por criterio de prudencia sanitaria y hasta contar con resultados concluyentes”, ha informado en un comunicado.
El Consistorio ha indicado que esta decisión tiene lugar tras las nuevas observaciones realizadas por los técnicos municipales y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y mientras se completan los análisis y controles adicionales previstos.
Y ha señalado que el cierre de Aguadulce “responde a la presencia puntual de restos superficiales observados durante la inspección de esta mañana”.
“Los informes recibidos indican que las playas de Melenara y Salinetas presentan una notable mejoría respecto a días anteriores, con una reducción visible de los restos en la superficie y una mejora general del estado del agua y la arena”, ha indicado el Ayuntamiento.
“Sin embargo, por criterio de prudencia sanitaria y hasta contar con resultados concluyentes, se mantiene la medida de precaución”, ha agregado.
El Consistorio ha insistido en que todas las actuaciones se están realizando en coordinación con el Gobierno de Canarias y bajo las recomendaciones de Salud Pública, siguiendo los protocolos establecidos de control y vigilancia ambiental.