El PSOE pide responsabilidades por la situación de CAME Volcán

El PSOE de Tenerife emplaza al gobierno insular (CC-PP) a que dote al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de un servicio de inspección propio capaz de garantizar el control efectivo de los recursos sociales gestionados por entidades externas.
La consejera socialista Marián Franquet anuncia que esta propuesta será una de las enmiendas al presupuesto del Cabildo para 2026, tras conocerse que la ONG entidad Mundo Nuevo habría ocultado durante más de un año denuncias internas sobre posibles agresiones físicas, humillaciones e insultos racistas a niñas migrantes tuteladas por el Cabildo en el centro CAME Volcán, tal y como ha informado DIARIO DE AVISOS.
“No puede volver a ocurrir que una entidad disponga de información tan grave y que el Cabildo lo desconozca durante meses”, censura Franquet. “El IASS debe contar con un servicio de inspección eficaz, independiente y con capacidad para detectar irregularidades a tiempo”, expresa Franquet.
La consejera recuerda que el centro CAME Volcán fue impulsado durante el anterior mandato -bajo la presidencia de Pedro Martín- como “un recurso especializado para niñas migrantes que han vivido trayectos especialmente duros, muchas de ellas con antecedentes de violencia, abuso o desarraigo, lo que las convierte en un colectivo de extrema vulnerabilidad”. El objetivo “era ofrecer un entorno seguro, reparador y humano”, recalca.
Por eso, le resulta “inaceptable” que se hayan producido denuncias de este tipo sin que el IASS lo detectara: “Es una falla estructural del sistema que hay que corregir ya”. Franquet pide a Águeda Fumero (PP) que asuma su responsabilidad.