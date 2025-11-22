Canarias triunfa en el mayor concurso de quesos del mundo con dos medallas de bronce

Las queserías del municipio grancanario de Gáldar ‘Quesos La Caldera’ y ‘Queso Artesano El Cortijo El Montañón’ han sido galardonadas con medalla de bronce en los World Cheese Awards 2025, celebrados en Berna (Suiza), por sus respectivos Queso de Media Flor y Queso Curado de Oveja.
Así lo ha anunciado este sábado en un comunicado el Consistorio galdense que ha celebrado que estas queserías locales hayan “llevando el prestigio, la calidad y la autenticidad de la tradición quesera del municipio al escenario internacional”.
Estos reconocimientos se enmarcan en una relevante participación canaria en los World Cheese Awards 2025, la competición quesera más exigente del mundo, donde un panel internacional de 265 jueces expertos evaluó en cata ciega 5.244 quesos procedentes de más de 40 países.
Gran Canaria obtuvo nueve medallas, dos de ellas para queserías con sede en Gáldar: Quesos La Caldera, de Francisco Javier González Ramos, ubicada en el pago de Fagajesto, y Queso Artesano El Cortijo El Montañón, de David Ismael Moreno Gil, en Caideros.
Ambos productores regresan a casa con medallas de bronce, logro que, en el caso de La Caldera, ya distinguida en ediciones anteriores, consolida su trayectoria en la élite quesera internacional, resalta el Ayuntamiento.
Su alcalde, Teodoro Sosa, ha considerado que “estos premios son fruto del esfuerzo callado de familias que cuidan sus rebaños, que se esfuerzan por mantener lo autóctono y la tradición de hace siglos”.
“Enhorabuena a Francisco y a Tania; a David, Dunia Moreno, Flora Gil y Domingo Moreno y a todos los que hacen de nuestro queso un símbolo de identidad y de calidad universal”, ha recalcado.
David Ismael Moreno, de Queso Artesano El Cortijo El Montañón, en Caideros, ha manifestado que “este reconocimiento es un agradecimiento a todos los fieles clientes, por apoyar, sobre todo, a las queserías artesanales y al queso artesano”.
“Sin ustedes, esto no se mantiene y tampoco se mantienen las tradiciones”, ha aseverado.
Francisco Javier González Ramos, de la quesería La Caldera, ha compartido con emoción la noticia en sus redes sociales, donde también ha brindado este premio “a quienes ponen sus quesos en su mesa, a quienes les recomiendan, apoyan y les dan alas”, al tiempo que ha advertido de que “van a por más” galardones.
El concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, Tine Martín, ha estimado que estos premios “son el reflejo de una apuesta clara por la trashumancia, la artesanía auténtica, el respeto por los procesos tradicionales y el esfuerzo silencioso pero constante de pequeños productores que convierten la leche de sus rebaños en identidad cultural y sabor diferenciado”.
Quesos La Caldera, ubicada en el barrio rural de La Caldera, es una quesería familiar fundada en mayo de 2020 por Francisco González y Tania Rivero, dos jóvenes ganaderos y agricultores que asumieron el desafío de continuar una tradición familiar que comenzó en 2014.
Gracias a sus métodos tradicionales y respetando los ciclos naturales de pastoreo, esta quesería ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel insular, nacional e internacional, resalta la nota.
La Quesería Queso Artesano El Cortijo El Montañón es conducida por Flora María Gil y Domingo Moreno y se encuentra en el paraje de El Montañón, Caideros.
Es una ganadería y quesería integrada que produce quesos 100 % con leche cruda de su propio rebaño de ovejas canarias, de cabra majorera o la mezcla de ambas alimentadas en libertad con pastos naturales, detalla el mismo comunicado.