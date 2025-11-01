El CD Tenerife cierra su bache de resultados con un convincente triunfo en A Malata (0-2)

El CD Tenerife cerró su primer bache de resultados de la temporada logrando un convincente triunfo en Ferrol. Los goles de Nacho Gil, en la primera parte, y del canterano Ulloa, que debutaba con el primer equipo, sellaron una victoria que afianza en el liderato del Grupo 1 al equipo de Álvaro Cervera.
El once inicial del CD Tenerife presentó novedades en A Malata. Para empezar, en la defensa Álvaro Cervera decidió prescindir del cuestionado Zoilo, para que David jugara a pierna cambiada y César en el lateral diestro. Además en el centro de la zaga formó León, en detrimento del sancionado Álvaro.
No obstante más llamativo fue la ruptura de la doble punta que hasta ahora había jugado. El ‘pichichi’ blanquiazul Jesús de Miguel se quedó en el banquillo, por lo que Gallego ocupó la punta del ataque. Balde entró en el once inicial para jugar por el carril zurdo, por lo que Nacho Gil se fue a la mediapunta. Además, el canterano Dani Fernández partió por el carril diestro de la medular.
A los ocho minutos de partido, Balde tuvo la opción de adelantar a su equipo, pero tras un buen recorte, el portero local repelió su remate.
Poco después, a los 14 minutos, en acción a balón parado, los de Cervera volvieron a llegar con peligro a la meta gallega, al igual que hizo Dani posteriormente con un disparo que se marchó muy alto.
El CD Tenerife, mejora
En otro saque de esquina, en el 18, Nacho Gil se sumaría a la consecución de ocasiones visitantes con un disparo muy cruzado.
El Tenerife llegaba con claridad y se merecía ir por delante en el marcador ante un Ferrol que apenas inquietaba.
El merecido premio llegó al borde la media hora. Envío largo hacia Balde, pase para Nacho, quien se aprovechó del rechace de un primer disparo suyo. El balón le volvió a caer y esta vez sí que acertó sobre el portal defendido por Parera. 0-1 y el resto del primer lo controló el Tenerife sin excesivos apuros.
En el 60 el técnico blanquiazul ejecuta los primeros cambios en el partido. Balde y Dani Fernández se sientan en banquillo para que Noel López, quien se colocó en la derecha del mediocampo, y Alassan, quien se fue a la banda izquierda, saltaron al terreno de juego.
El Racing de Ferrol mejoró en la segunda parte. Por lo menos tuvo más posesión del balón ante un Tenerife más conservador y al que le costó generar producción ofensiva. Al paso del encuentro por el minuto 70, los visitantes estaban casi sometidos. El tanto del empate merodeaba la meta de Dani Martín.
Cervera reaccionó y metió cambios. De Miguel relevó a Enric y se produjo el debut en el minuto 75 de Ulloa, quien relevó a Juanjo Sánchez.
En el 82, Zoilo entró en el lateral zurdo. David Rodríguez se fue al banquillo. Justo en ese momento al Ferrol parece que se le había acabado la gasolina.
Justamente el mediocentro del Tenerife B, ya en dinámica plena con el primer equipo, logró completar la alegría de su debut logrando el tanto de la tranquilidad blanquaizul.
En una acción de saque de esquina, Ulloa remata, seco y duro, al palo derecho de la meta racinguista.