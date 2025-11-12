Rescatan a un pescador herido tras sufrir una caída en Tenerife

Un hombre, de 29 años, ha tenido que ser rescatado en un helicóptero del GES este miércoles tras sufrir un accidente en una zona de difícil acceso en los Acantilados de Barranco Hondo, en Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 09:24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Un helicóptero del #GES rescató esta mañana a un pescador de 29 años con lesiones de carácter moderado en los acantilados de Barranco Hondo en Santa Úrsula #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) November 12, 2025
Más información e imágenes del rescate⬇️https://t.co/T8NZZYAoVV pic.twitter.com/e0U6OiyAb3
Próximos al lugar, un helicóptero del GES, junto a una unidad terrestre, localizaron al afectado, pescador y de 29 años de edad, procediendo a su rescate y trasladándolo hasta la helisuperficie de La Guancha.
Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, que presentó lesiones de carácter moderado, y procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital del Norte.