El restaurante de Tenerife para amantes de la carne que es uno de los elegidos por William Levy

La presencia de William Levy en Tenerife está dando para mucho. El actor se ha dejado ver por toda la Isla, inmerso en su último rodaje, mostrando, en todo momento, una gran amabilidad.
En redes sociales se han compartido varias imágenes del intérprete visitando la Arepera Jaguey, donde se dejó conquistar por los sabores venezolanos, también entrenando en Rocha Box, un centro de entrenamiento multifuncional en el que compartió sudor y técnica junto al luchador canario Fabián Rocha y en un restaurante para los amantes de la carne.
William Levy visita el Puerto de la Cruz
Acompañado por su hija -actriz-, William Levy visitó recientemente el restaurante Brunelli’s, en el Puerto de la Cruz.
Brunelli’s Steakhouse —el reconocido restaurante del Grupo Loro Parque— acaba de celebrar su décimo aniversario reafirmando su posición como uno de los grandes referentes gastronómicos de Canarias.
Desde su inauguración en 2015 en el barrio de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, este establecimiento ha transformado la manera de disfrutar la carne en el Archipiélago. Su secreto: un exclusivo horno Southbend, único en Canarias y capaz de alcanzar los 800 grados centígrados, que garantiza una cocción perfecta y un sabor inconfundible. Este año, además, Brunelli’s ha sido distinguido por cuarta vez como Restaurante Recomendado en la Guía Michelin.