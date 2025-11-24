Santa Cruz busca el escaparate más navideño: el premio tiene un valor de 500 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, abre el plazo de inscripción para la Ruta de Escaparates de Navidad 2025, una iniciativa creada para dinamizar el pequeño y mediano comercio en estas fechas. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien señaló que “con esta iniciativa buscamos mejorar la competitividad y el atractivo del comercio local durante esta época del año”, y añadió que “con ello también atraeremos a residentes y visitantes a nuestras calles, creando así un ambiente dinámico y festivo que invite al consumo en nuestro municipio”.
En este sentido, Bermúdez explicó que “esta acción está incluida dentro del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, y también buscamos premiar al tejido comercial que durante estas fechas hacen una gran labor por reforzar el espíritu navideño de nuestro municipio”, y añadió que “la Ruta de Escaparates de Navidad servirá como un instrumento para atraer a miles de potenciales clientes, posicionando a Santa Cruz como destino referente en estas fechas”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que “el objetivo principal de la iniciativa es poner en valor la oferta comercial santacrucera mientras estimulamos las visitas y el consumo en los comercios locales durante la campaña navideña”, y añadió que “podrán participar todas aquellas pymes que cuenten con un escaparate visible desde la vía pública”.
“Al estar incluida esta acción dentro del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca tienen especial prioridad los comercios ubicados en las zonas de Rambla y Salamanca”, explicó Pérez, quien añadió que “con ello potenciaremos la oferta comercial local en un ambiente más competitivo, atractivo y sostenible para todos los vecinos, vecinas y visitantes”.
“Los establecimientos interesados en participar podrán inscribirse hasta el día 5 de diciembre, a las 14:00 horas, a través de un formulario online y una vez admitido, los escaparates decorados deberán estar expuestos al público del 9 al 24 de diciembre”, apuntó Pérez, quien detalló que “la decoración debe ser alegórica a las fiestas navideñas, prestando especial atención a la creatividad, el uso de materiales reciclados o reciclables y la coherencia visual”.
“Una vez arranque la Ruta de Escaparates de Navidad, la ciudadanía tendrá la oportunidad de consultar toda la información de locales participantes y ubicación en una webapp que estará disponible en español e inglés y que incluirá un sistema de votación para que el público elija sus preferidos”, explicó Pérez, quien añadió que “las personas participantes en las votaciones entrarán en el sorteo de tres cheques regalo de 100 euros para ser utilizados en algún comercio participante en esta ruta”.
Asimismo, Pérez informó de que “los tres establecimientos comerciales mejor valorados obtendrán como premio una campaña de comunicación en redes sociales, diseñada por una agencia especializada y con un valor mínimo de 500 euros”, y añadió que además, se entregarán diplomas enmarcados como reconocimiento oficial”.
Esta acción está incluida dentro del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, “una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.
Los establecimientos comerciales que deseen inscribirse podrán hacerlo a través del formulario online. Para cualquier consulta, los establecimientos pueden contactar a través del correo electrónico comercio@sociedad-desarrollo.com.