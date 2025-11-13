Santa Cruz da el pistoletazo de salida al Carnaval 2026: presentación del cartel y primera gran verbena

Santa Cruz de Tenerife vive un intenso fin de semana de noviembre marcado por la cultura, la música y la participación ciudadana. Desde la presentación del cartel del Carnaval 2026 y la primera verbena carnavaleras hasta las propuestas del TEA, el Auditorio de Tenerife, las Bibliotecas Municipales o el programa Distrito Joven, la capital ofrece una variada agenda de actividades que combinan arte, tradición, cine, danza, literatura, deporte y celebración. Una programación que refleja la vitalidad cultural del municipio y su compromiso con la participación vecinal y el disfrute de todos los públicos.
Carnaval 2026
Santa Cruz de Tenerife da el pistoletazo de salida al Carnaval 2026 este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en la calle de la Noria (en las inmediaciones de la iglesia de La Concepción) con la presentación del cartel anunciador de la próxima edición, dedicada a los Ritmos Latinos; y la primera gran verbena de Carnaval, que contará con las actuaciones estelares de Manny Cruz y la Orquesta Revelación.
El cantante dominicano Manny Cruz, máximo exponente del merengue a nivel mundial, será el encargado de poner ritmo a la cita junto a una orquesta acompañado por los solistas David Afonso y Jeannete La Cubanísima, que darán paso posteriormente a la Orquesta Revelación, que traerá los clásicos más bailables del Carnaval de ayer y de hoy. La fiesta se extenderá hasta pasada la medianoche y será de acceso libre para todo el público.
Bibliotecas municipales
Las bibliotecas municipales de Santa Cruz celebran este viernes una tarde de cuentos, música y teatro para toda la familia como parte del programa de animación a la lectura, que cada mes ofrecen propuestas gratuitas y creativas para disfrutar de los cuentos en familia. El viernes, a las 17:30 horas, las bibliotecas municipales, dependientes de la concejalía de Cultura, abrirán sus puertas a la imaginación con tres propuestas familiares que combinan narración, teatro y música para fomentar el gusto por la lectura entre los más pequeños.
La Biblioteca José Saramago de Añaza acogerá una nueva sesión de Bebecuentos con la narradora Silvina Rodríguez, quien presentará el espectáculo “Si las nubes fueran de algodón”. A través de poemas, retahílas y canciones, las familias explorarán de manera divertida y sensorial “de qué están hechas las cosas”: el cielo, las nubes, las galletas o incluso los besos. La propuesta invita a descubrir la belleza de lo cotidiano y a mirar el mundo “desde dentro”, con curiosidad y ternura. La actividad está dirigida a familias con niños y niñas a partir de 3 años.
En la Biblioteca Municipal Central, el actor y pedagogo Miguel Ángel Granados dirigirá el taller “El cuento en acción”, una experiencia participativa que combina juego teatral y dramatización de cuentos seleccionados del propio fondo bibliotecario. El objetivo es fomentar la expresión corporal, la imaginación y la convivencia familiar a través del teatro, en un entorno lúdico y relajado. Los participantes aprenderán a usar el cuerpo, la voz y el espacio como herramientas de comunicación y socialización. Está orientado a familias con niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Por su parte, la Biblioteca Federico García Lorca de Ofra ofrecerá la sesión de Cuentos Cantados “Va de lobos”, con Marianexy Yanes y Levis Aliaga. El espectáculo propone un recorrido por relatos tradicionales y contemporáneos protagonizados por lobos, revisando su figura clásica de “villano” para explorar emociones como el amor y el miedo, y reflexionar sobre la solidaridad y el respeto. A través de canciones y humor, la actividad invita a pensar en qué tipo de “lobo” queremos alimentar y cómo podemos construir un mundo más tolerante. Dirigido a familias con niños y niñas a partir de 3 años.
Distrito Joven
El programa Distrito Joven que impulsa la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz continúa su agenda de otoño con una intensa programación de talleres, actividades formativas y experiencias al aire libre que se desarrollarán entre jueves y sábado. La iniciativa, dirigida a jóvenes del municipio, ofrece propuestas gratuitas que combinan arte, bienestar y contacto con la naturaleza, fomentando la creatividad y la participación comunitaria.
La jornada del viernes estará dedicada al desarrollo artístico y personal. En el Centro Comunitario 7 Islas, se celebrará una nueva sesión de “Distrito Talent” (17:00 a 20:00 h), donde los jóvenes ensayan sus actuaciones y aprenden técnicas de comunicación y presencia escénica. A la misma hora, el Centro Cívico Nuevo Obrero acogerá el taller “Pro Nails: nivel avanzado”, un espacio para perfeccionar el trabajo profesional de uñas en gel y acrílico, explorando tendencias y diseños 3D.
Por su parte, la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto ofrecerá el Taller de Teatro Juvenil Creativo (18:00 a 20:00 h), una experiencia de improvisación y dramatización que estimula la expresión corporal, la empatía y la colaboración entre los participantes.
El sábado arrancará con una cita al aire libre. La Ecoaventura a Caballo, que se realizará en el Centro Hípico El Manchón de las Flores de 08:00 a 16:00 horas, promete una jornada de conexión con la naturaleza y los animales. Los participantes aprenderán sobre el cuidado responsable de los caballos, las técnicas básicas de equitación y la importancia de respetar el entorno natural. La actividad, además de ofrecer una experiencia divertida y formativa, promueve valores como la empatía, el equilibrio y la coordinación motora.
TEA
El museo TEA proyecta desde el viernes hasta el domingo 16 a las 19:00 horas, “Faruk”, de la directora turca Asli Özge. Reconocida en el Berlin International Film Festival 2024, donde obtuvo el FIPRESCI Prize-Panorama, esta película traza un retrato íntimo sobre el paso del tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos. El filme -que protagoniza Fikret Özge, el padre de la guionista y realizadora- recorre el camino de la transformación urbana e invita al público a realizar un viaje ficticio y muy real sobre el pasado, el futuro, los escombros, el momento presente, las ambiciones, la juventud y la vejez.
La XVIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, que organiza el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes, lleva a la Sala de Arte Contemporáneo SAC del 14 de noviembre hasta el 11 de enero la exposición “Actos que pesan”. Comisariada por Dalia de la Rosa y abierta de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, la muestra explora cada acto que realizamos, que deja una huella, visible o invisible, sobre nuestros cuerpos y entornos. Actos que pesan reflexiona sobre la materialidad de los gestos sociales, políticos, territoriales y ambientales.
Del mismo modo, la Bienal Internacional lleva hasta Agüita Arte Contemporáneo (calle de Santa Rosalía, 46) del 14 de noviembre hasta el 12 de diciembre la exposición “MASSIVE”, la propuesta del artista grancanario Yon Bengoechea comisariada por Elena Marrero, una invitación al placer de la observación. A través de la técnica de la platinotipia y negativos manipulados, el artista construye un universo de preguntas sin respuesta que habitan las dualidades de la existencia: una reivindicación del pragmatismo del arte y una apología a la mirada despojada de fin, al acto puro de observar.
El TEA celebrará el sábado, de 10:00 a 14:30 horas, la jornada “El trabajo de las imágenes: Prácticas y desplazamientos”, dentro de Fotonoviembre 2025. El programa incluye conferencias de Mabel Palacín (10:00 horas), Eline Benjaminsen y Dayna Casey con una charla en inglés con traducción simultánea (11:00) y Tobias Zielony (12:30), además de una mesa redonda final (13:30) con diversos especialistas.
Con entrada libre, el encuentro propone reflexionar sobre el papel de las imágenes en las últimas décadas y su capacidad para cuestionar formas dominantes de ver y representar el mundo. Los artistas participantes compartirán sus procesos y experiencias para abrir un espacio común de pensamiento crítico sobre las posibilidades estéticas, sociales y políticas que ofrecen las imágenes contemporáneas.
El museo TEA organiza el sábado, de 17:00 a 20:00 horas, y domingo,de 10:00 a 14:00 horas, el taller de Fotonoviembre 2025 “Werker Collective. Estrategias artísticas de improductividad”, a cargo del Grupo de Estudio Contra el Trabajo. Con el apoyo de Mondriaan Fonds, este taller tiene como objetivo profundizar en los efectos que el trabajo postindustrial genera en nuestros cuerpos y mentes, o cómo afecta a distintas comunidades y ecosistemas, a la vez que nos invita a imaginar un futuro sin trabajo tal y como lo conocemos hoy en día.
Auditorio
Auditorio de Tenerife programa en La Salita el espectáculo “Marcela (Una canción de Cervantes)”, de la Sociedad Cervantina, dirigida por Leticia Dolera. La primera función, prevista para este viernes a las 19:30 horas, incluirá un coloquio tras la finalización del espectáculo. Las otras dos representaciones tendrán lugar el sábado, con mismo horario de tarde; y en la mañana del domingo, a partir de las 12:00 horas.
Marcela es uno de los personajes más célebres de Cervantes. De la mano de tres creadoras actuales, Leticia Dolera, Celia Freijeiro y María Folguera, descubriremos los muchos fuegos que iluminan este mito: Un hombre ha aparecido muerto: Grisóstomo. Una mujer ha sido acusada de su muerte: Marcela. Los pastores sospechan de Marcela. No les gusta su hermosura, ni su orgullo. Estamos en 1605 y todos creen que merece un castigo. Pero Marcela no acata la norma y habla en su propia defensa.
La Sinfónica de Tenerife ofrece el concierto “Cuatro cuerdas y pico”, para bebés y en familia. En concreto, el sábado habrá dos funciones, 10:30 y 12:30 horas, en Sala de Cámara, destinadas para familias con niños a partir de los 3 años; mientras que el domingo también habrá dos funciones, 10:30 y 12:30 horas, en la Sala de Cámara, pero destinadas a familias con bebés menores de 3 años.
“Uno, dos, tres y cuatro, Margarita tiene un gato”. Una niña salta a la comba, canta, juega y sueña que es una bailarina, al compás de las misteriosas danzas que tocan cuatro instrumentos con sus cuatro cuerdas y un invitado que revolotea a su alrededor, silbando con su voz cálida. Dos violines, una viola, un violonchelo y un clarinete de la Sinfónica compartirán escenario con un dúo de Ballets de Tenerife para contarnos esta historia, con guion de Ana Hernández-Sanchiz y coreografía de Héctor Navarro, a partir de piezas de compositores como Bartók, Glazunov o Tchaikovski.
Ópera de Tenerife aborda este domingo (19:30 horas), el repertorio de Wagner escenificado con “Der fliegende Holländer (El holandés errante)”. El Auditorio de Tenerife escenifica por primera vez una obra de Wagner, lo que supone un hito en nuestra programación lírica. Tras las versiones en concierto de Tannhäuser y Parsifal, Ópera de Tenerife continúa su camino wagneriano con Der fliegende Holländer. Estamos ante un Wagner temprano que comienza a experimentar con los leitmotiv. Más que por las palabras, la historia está contada a través del desarrollo musical, que completa el relato y le aporta una dimensión psicológica a la narración.
El viernes 14 de noviembre, a las 17:00 horas, el Espacio Cultural CajaCanarias acogerá la fase eliminatoria del VIII Premio CajaCanarias de Música Joven “Alberto Delgado” 2025, con entrada libre. En esta cita participarán las formaciones Ana Ayala Quartet feat. Cristopher Pérez, HERGO, Just_beca, KIMERA y Tierra de Fuego, además de contar con la presencia de la artista Sara Socas como invitada especial. La sesión ofrecerá una panorámica del talento emergente del archipiélago con estilos que van desde el jazz contemporáneo hasta la experimentación sonora y el pop alternativo.
Además del Premio de Música Joven, la jornada del viernes incluirá propuestas en distintos espacios de la ciudad. A las 20:00 horas, el Espacio La Granja acogerá el estreno de “Arder Épica”, del coreógrafo Reinaldo Ribeiro, una obra de danza contemporánea que reflexiona sobre la memoria y las narrativas hegemónicas a partir del incendio del Museo Nacional de Brasil. A las 20:30 horas, la Asociación Equipo Para ofrecerá un concierto íntimo del dúo francés Rapha Brokenstrings y Mattias Boissel, con un repertorio de clásicos de la “chanson”. Y a las 21:00 horas, el Heroes Bar (calle Santiago, 20) presentará el espectáculo de humor improvisado “Choca esos micros”, con Jéssika Rojano y Pily soy Yo.
El Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) acogerá los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, dos veladas del XII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, una cita que fusiona la música en directo con la proyección de impactantes imágenes de fauna y paisajes del planeta. Con una duración de 80 minutos más un descanso de 20, el evento combina la creatividad artística con la sensibilización medioambiental, en una experiencia visual y sonora única.
El viernes 14, la sesión abrirá con las series “Joyas del neotrópico”, de Mario Suárez Porras, y “Vida chinija”, de Amanhuy Duque Hernández, dos trabajos fotográficos que capturan la riqueza natural de América Central y de las Islas Canarias desde perspectivas complementarias: la exuberancia tropical y la fragilidad de los ecosistemas insulares. La parte musical estará a cargo del Michel Mbarga Quartet (Camerún), formación reconocida por su estilo que integra el jazz contemporáneo con ritmos africanos y soul, ofreciendo un repertorio lleno de energía, improvisación y matices étnicos.
El sábado 15, el festival continuará con las proyecciones “El pulso del océano”, de Jesús Yeray Delgado Dorta, y “Islas Canarias. Territorio limitado, avifauna sin límites”, de Sebastián Francisco Pagés González, que muestran la diversidad marina y ornitológica del Archipiélago con un enfoque científico y artístico. La música estará en manos del Ancor Miranda Quartet (Canarias), una formación insular que combina el jazz moderno con influencias del folclore canario, creando un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad.
Danza contemporánea, conciertos, debates y teatro para el fin de semana
El sábado 15, la Galería de Arte Bibli (calle San Francisco Javier, 15) acogerá a las 18:00 y 19:30 horas Estudio para una extracción, solo de danza de Poliana Lima con música en vivo de Pablo Sánchez. A las 19:30 horas del sábado 15 de noviembre, la Asociación Cultural Equipo Para, en su sede de la calle La Marina, acogerá una nueva edición de los “Diálogos sobre identidad canaria y turismo agresivo”, un foro de reflexión organizado por ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y el propio Espacio Para, con el propósito de abordar las consecuencias sociales, culturales y medioambientales del modelo turístico actual en las Islas. Por su parte, el Teatro Victoria acogerá doble función —sábado 15 y domingo 16, a las 19:30 horas— de la obra “Azul y me dejo caer”, ópera prima de La Brecha Teatro, un viaje emocional que invita a reflexionar sobre la resiliencia y el autoconocimiento.
El sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, el Espacio Cultural El Tanque acogerá una nueva jornada del festival Keroxen 2025, que convertirá este emblemático recinto industrial en un gran laboratorio de creación contemporánea. La programación comenzará a las 19:00 horas con la actuación de las palestinas Maya Al Khaldi y Sarouna, que presentarán una propuesta basada en la reconstrucción de un futuro reimaginado a partir de las voces del pasado. A través de grabaciones de archivo, versos tradicionales y sonidos procesados digitalmente, las artistas tejen un nuevo folclore contemporáneo en el que la emoción, la memoria y la tecnología conviven de forma natural.
A las 19:50 horas tomará el relevo el dúo formado por la peruana Ale Hop y la argentina Tatiana Heuman, que ofrecerán su performance sonora “Near and Remote Activation Practices (2021–2025)”, un concierto basado en la modulación electrónica de instrumentos musicales construidos con arcilla, inspirados en antiguas tecnologías sonoras de Sudamérica. Las visuales estarán a cargo de la artista V.A.N.H. (Luciana Maia), que aportará un universo de imágenes generativas y animaciones en tiempo real, transformando el espacio en una experiencia audiovisual inmersiva.
La jornada continuará a las 20:45 horas con el grupo japonés Minami Deutsch, referente internacional del rock psicodélico contemporáneo. Su directo combina la fuerza del krautrock hipnótico con pasajes eléctricos y riffs memorables, en una experiencia sonora que alterna momentos de trance y contemplación con un despliegue de energía precisa y minimalista.
A las 22:00 horas, el productor portugués Jonathan Uliel Saldanha subirá al escenario junto a la formación ugandesa The Kampala Unit, presentando su proyecto conjunto HHY & The Kampala Unit, una propuesta que fusiona percusión tribal, bajos electrónicos y atmósferas industriales. El resultado es una exploración de los límites del ritmo y la textura sonora que transforma cada actuación en un viaje físico y sensorial.
Cerrará la noche, a las 23:00 horas, el artista estadounidense Ren Schofield, más conocido como Container, que presentará su trabajo “Yacker”, una intensa descarga de electrónica minimalista construida sobre capas de síntesis, ritmos repetitivos y una energía arrolladora que convierte su directo en un estallido rítmico y visceral.
Deportes
La Media Maratón de Santa Cruz 2025 será protagonista sábado y domingo con una prueba que congregará a más de 3.600 deportistas en la capital. La salida y meta volverá a estar situada en la zona aledaña al Parque de La Gesta y el recorrido para la media maratón (21 kilómetros) partirá por la Avenida Marítima para poner rumbo a San Andrés, mientras, a su regreso, tomará las arterias principales de “El corazón de Tenerife” para entrar por el Parque García Sanabria y bajar por la calle El Pilar. Por su parte, la prueba de 8 kilómetros comparte recorrido en el trazado que transcurre por la zona centro de la ciudad.
La salida de prueba está prevista para las 09:00 horas, mientras que la “8K” lo hará a las 09:45 horas. La entrega de premios de estas dos pruebas tendrá lugar en el escenario principal de la competición, que estará ubicado en la zona aledaña al Parque de La Gesta.