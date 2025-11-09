El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo confirma: estas líneas de Titsa cambian su frecuencia y horario desde el lunes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad gestionada por la concejala Evelyn Alonso, y a petición del concejal del Suroeste, Javier Rivero, la modificación en frecuencias y horarios de las líneas 933, 935 y 944 del transporte urbano, prestado por la compañía Titsa, que dan servicio al distrito, y que suponen un incremento anual 92.741,54 euros para atender las demandas de los vecinos y las vecinas de estos enclaves.
De esta manera, a partir de mañana, lunes, 10 de noviembre, la línea 933 (Taco-Plaza San Jerónimo-El Molino-Bco. Grande-Portada del Duque-El Chorrillo-Cruce del Tablero-CEIP El Tablero), en la ida y a la inversa en la vuelta, adelanta el horario y tiene 3 expediciones nuevas de ida y vuelta. Mejora la frecuencia por la tarde y termina más tarde.
En el caso de la 935 (Intercambiador-Autopista del Sur-TF-1-Santa María del Mar-Oficinas de TITSA-Urbanización Añaza), se da la circunstancia que ganará una nueva expedición, que pasa por Acorán, con salida a las 00:05 horas, que será el último viaje, desde el Intercambiador, por lo que su paso por Santa María será a las 00:25 horas.
Y en el caso de la línea 944 (El Tablero-CEIP El Tablero-Cruce El Tablero-Cruce La Gallega-La Gallega-Gallega Alta-Avda. Los Majuelos-Avda. Las Hespérides-El Cedro- Estudiantes-Avda. Tíncer-Rotonda Ctra. Gral. del Sur-Avda. de Taco-San José Obrero- Ctra. Gral. del Rosario-Taco) adelanta la expedición, desde El Tablero, de las 07:30 a las 07:25 horas, precisamente con la intención de compatibilizarse con el horario del IES Las Veredillas y llegar antes del comienzo de las clases.