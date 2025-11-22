Santa Cruz de Tenerife se convierte en una ‘escape city’: pruebas y personajes toman las calles

Santa Cruz de Tenerife ha acogido este sábado la IV edición del Escape City “III Cabeza de León”, una propuesta de rol en vivo que ha reunido a 200 participantes dentro de la Semana del Patrimonio.
La Recova se convirtió en el punto central de esta experiencia, que permitió recorrer episodios vinculados a la Gesta del 25 de Julio de 1797 a través de un itinerario con pruebas históricas, ficcionales y colectivas.
El evento, dividido en dos sesiones, ofreció un recorrido narrativo que completó la trilogía dedicada a las tres cabezas de león del escudo de Santa Cruz.
Las dinámicas incluyeron escenas teatralizadas con campesinos, soldados, burgueses, clérigos y cortesanos que recrearon momentos relacionados con la defensa de la ciudad frente a la escuadra británica dirigida por Horacio Nelson.
Los equipos ganadores serán reconocidos esta tarde por su cooperación, estrategia y resolución de desafíos. La organización entregará tarjetas regalo de El Corte Inglés por valores de 700 euros para el primer premio, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el Escape City “se ha consolidado como una de las propuestas culturales más dinámicas y enriquecedoras de la ciudad” y señaló la importancia de seguir difundiendo la historia local.
El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Santiago Díaz Mejías, agradeció la participación y señaló que la actividad “reafirma la apuesta por acercar el patrimonio a la ciudadanía”.
El proyecto contó con un equipo formado por 20 actores, 25 recreadores de la Gesta y más de 20 personas de organización y apoyo, configurando una iniciativa centrada en la divulgación histórica y la participación del público.