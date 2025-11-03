Santa Cruz de Tenerife busca 10 artistas para “decorar” la ciudad

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife abre, hoy lunes, 3 de noviembre, inscripciones para seleccionar diez artistas, ilustradores, diseñadores y muralistas canarios que intervendrán creativamente en escaparates y fachadas de locales comerciales con alto impacto visual en las zonas de Rambla y Salamanca. Así lo ha comunicado el alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “se trata de una acción denominada ‘Creadores canarios con el comercio local’ que se desarrolla en el marco del Plan de Transformación del Comercio de las zonas comerciales de Rambla y Salamanca”.
En este sentido, Bermúdez ha informado de que “con esta acción se busca realizar intervenciones artísticas de gran impacto visual que contribuyan a aumentar el atractivo de estas zonas comerciales”, y añadió que “se seleccionará a diez artistas del archipiélago para intervenir y revitalizar diez locales vacíos en las zonas comerciales de la Rambla y Salamanca”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “esta iniciativa pretende revitalizar diez locales comerciales vacíos en estas zonas comerciales mediante intervenciones artísticas de alto impacto visual, por lo que hemos abierto la inscripción para que artistas visuales, ilustradores, diseñadores gráficos y muralistas se sumen a esta iniciativa y participen en esta acción”, y añadió que “queremos transformar los locales vacíos en ventanas de oportunidad, con obras que expresen quiénes somos como ciudad y animen a nuevos proyectos a implantarse en estas zonas comerciales estratégicas”.
“Las intervenciones se desarrollarán dentro de una narrativa común, pero cada autor o autora dispondrá de libertad creativa para interpretar ese hilo conductor, siempre cumpliendo con los requisitos técnicos y de accesibilidad establecidos”, apuntó Pérez, quien detalló que “cada una de las intervenciones contará con una superficie mínima de 2 metros cuadrados por local, deben ser legibles desde cinco metros, e integrar el mensaje principal de la campaña, así como referencias gráficas a la identidad local”.
“Los diez artistas seleccionados se beneficiarán además de una amplia difusión institucional y mediática, tanto del proyecto como de sus obras, lo que contribuirá a dar visibilidad a su trabajo y a fortalecer su trayectoria profesional”, recalcó Pérez, quien añadió que “el plazo de inscripción se iniciará este 3 de noviembre y se mantendrá abierto hasta agotar el cupo de diez artistas”.
Las personas interesadas en participar en esta iniciativa podrán inscribirse de manera gratuita desde el 3 de noviembre y hasta completar el cupo de participantes a través del siguiente formulario online. La aceptación de solicitudes estará sujeta a una valoración técnica, conforme a las condiciones de participación publicadas en la página web de la Sociedad de Desarrollo, esto es, www.sociedad-desarrollo.com. La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no cumplan los requisitos establecidos.
‘Creadores canarios con el comercio local’ forma parte del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca y busca mejorar el atractivo urbano, visibilizar oportunidades de emprendimiento y poner en valor la identidad cultural del territorio, conectando talento local y comercio de proximidad.
El Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021–2027, “Una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria “Canarias Destino Comercial Inteligente”.
Para cualquier consulta relacionada con este programa, los establecimientos podrán contactar con ONCAMPUS TRAININGVFRT SLU, empresa adjudicataria del servicio de reactivación de locales comerciales convocado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través del correo electrónico borja@laureon.es y/o a través del correo comercio@sociedad-desarrollo.com.