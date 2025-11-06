La señal de tráfico que solo ves en Canarias: no figura en el Reglamento General de Circulación

Los atascos en las horas de entrada y salida de los colegios se han convertido en un problema cotidiano en muchas ciudades, pero Canarias lleva años aplicando una medida propia para aligerar el tráfico: la señal “Besa y Baja”, un distintivo que, aunque no forma parte del catálogo oficial de señales de tráfico en España, se ha implantado en varios municipios del Archipiélago con resultados positivos.
Su funcionamiento es simple: el conductor se detiene, da tiempo justo para que el menor salga del coche y retoma la marcha sin estacionar. El área está delimitada y supervisada por Policía Local, y solo se puede utilizar durante determinadas horas de la jornada escolar. La idea se inspira en el modelo británico “Kiss & Ride”.
La iniciativa surgió en Las Palmas de Gran Canaria hace unos ocho años y posteriormente se implantó en otros municipios, como Santa Cruz de Tenerife, Tegueste o La Laguna. El objetivo es reducir las retenciones y evitar la doble fila, uno de los principales motivos de colapso en los accesos a los centros educativos.
El cartel es reconocible por su fondo amarillo y el texto “Besa + Baja” en negro, acompañado de un espacio reservado para paradas rápidas. A diferencia de otras señales, esta solo es válida durante los tramos horarios fijados por ordenanza municipal, normalmente coincidiendo con la entrada y salida del alumnado.
Aunque está plenamente operativa en Canarias, esta señal no aparece en el Reglamento General de Circulación ni en el catálogo estatal de señales de tráfico. Su validez depende de la normativa municipal, lo que significa que solo puede aplicarse legalmente en los lugares donde está regulada por ordenanza.
Pese a ello, su utilidad ha sido reconocida tanto por la ciudadanía como por cuerpos policiales locales, que afirman que la medida reduce los atascos y mejora la seguridad del alumnado.